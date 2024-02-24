熱門搜尋:
元宵節 Chubby Hearts 李龍基 大光麵 潮濕 美斯 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 曉柏峰 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-24 16:17:35

李龍基名牌打扮惹林作關注 其中幾件有啲嘢

分享：

基哥當日的打扮，引來林作關注，更有傳媒將他全身的打扮估價。(TVB娛樂新聞台FB圖片)

李龍基因為未婚妻王青霞(Chris)被控6罪，包括為取得入境證而作出虛假陳述、使用虛假文書、向入境事務主任作出虛假申述、管有虛假文書及違反逗留條件罪。基哥返港當日的打扮，更引起林作非常關注，逐一數出基哥身上的名牌。

翻看基哥的IG，他大多以名牌恤衫、Tee恤示人，包括有LV、Givenchy、Loewe、Balenciaga、Burberry、Gucci、Versace等等，件件幾千元以上，最平的只有Hollister，只需幾百元有找。由於基哥曾在無綫節目《代溝關注組》上，被肥媽踢爆做一個月就夠買一層樓，因此基哥的財力無容置疑，名牌打扮絕對是閒事。

服飾與名牌有出入

唯有熟悉名牌的網民指基哥身上的服裝有部份懷疑是老翻或出自韓國的抄款，亦有財經界KOL質疑基哥手上名貴腕表比較特別。因此有不少人擔憂基哥可能把錢交予身邊人幫他添置衣服，但有人把這些錢去購買一些同款服裝，私吞了中間的差價。對照基哥IG的衣服，當中有數件跟品牌網站的照片作對比，發現略為不同。

基哥身上的LV服裝惹來網民關注是冒牌貨。

LV於2020年推出的上衣。

麥玲玲曾質疑是淘寶

麥玲玲早前在活動上提到曾收過Chris的「自家設計」禮物，她更表示自己為國際品牌設計，令玲玲非常疑惑︰「佢話佢設計，嗰個國際品牌出首飾出家品，我成日行街，點會唔知啲款式可能我認知嗰個國際品牌，同佢認知嗰個國際品牌係唔同，佢認知嗰個可能喺淘寶有。

基哥身上穿的Hermès TEE，有網民指品牌未曾就此圖案印衫。

有網民發現基哥身上的衣服疑似出自韓國抄款。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受