李龍基名牌打扮惹林作關注 其中幾件有啲嘢

李龍基因為未婚妻王青霞(Chris)被控6罪，包括為取得入境證而作出虛假陳述、使用虛假文書、向入境事務主任作出虛假申述、管有虛假文書及違反逗留條件罪。基哥返港當日的打扮，更引起林作非常關注，逐一數出基哥身上的名牌。 翻看基哥的IG，他大多以名牌恤衫、Tee恤示人，包括有LV、Givenchy、Loewe、Balenciaga、Burberry、Gucci、Versace等等，件件幾千元以上，最平的只有Hollister，只需幾百元有找。由於基哥曾在無綫節目《代溝關注組》上，被肥媽踢爆做一個月就夠買一層樓，因此基哥的財力無容置疑，名牌打扮絕對是閒事。

服飾與名牌有出入 唯有熟悉名牌的網民指基哥身上的服裝有部份懷疑是老翻或出自韓國的抄款，亦有財經界KOL質疑基哥手上名貴腕表比較特別。因此有不少人擔憂基哥可能把錢交予身邊人幫他添置衣服，但有人把這些錢去購買一些同款服裝，私吞了中間的差價。對照基哥IG的衣服，當中有數件跟品牌網站的照片作對比，發現略為不同。

麥玲玲曾質疑是淘寶 麥玲玲早前在活動上提到曾收過Chris的「自家設計」禮物，她更表示自己為國際品牌設計，令玲玲非常疑惑︰「佢話佢設計，嗰個國際品牌出首飾出家品，我成日行街，點會唔知啲款式。可能我認知嗰個國際品牌，同佢認知嗰個國際品牌係唔同，佢認知嗰個可能喺淘寶有。」