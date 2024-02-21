李龍基否認Chris愛財誓言娶硬 改口稱冇樓揸手與王青霞是真心相愛

李龍基未婚妻王青霞(Chris)昨日被控逾期居等6罪，裁判官拒絕Chris申請保釋，須須還柙看管，案件押後至4月16日再審。李龍基今日乘搭高鐵從廣州返港，並趕往大欖懲教署辦理手續探望Chris。
李龍基更在傳媒面前掩面痛哭近半分鐘，他簡單交待幾句之後便入內探望對方。基哥探完Chris後再接受傳媒訪問，他表示對方還好，亦有向他道歉，自己就安慰她不用太擔心，承諾對方出來之後，一定會跟她結婚，相信她之後會變好，亦指這個教訓很大。
曾見過Chris前度
談到Chris跟一名華裔美國海軍疑似註冊結婚，基哥稱Chris在美國的舅父也多次指這名男朋友不適合她，「佢喺美國識到個男朋友，咁我都知架，只不過佢同佢男朋友性格不合，其實佢都有咁嘅感覺，佢喺美國嘅舅父亦都係成日同佢講，呢個男仔唔適合妳。變咗2018年我喺美國撞翻佢就一發不可收拾，變咗佢特登從美國飛返嚟搵我，就咁發展咗呢段感情。」
他否認Chris一腳踏兩船，並稱Chris跟男朋友分開後才跟他一齊，更稱曾見過對方的男友，形容他們是貌合神離。他說︰「佢本身有哮喘，但有次佢哮喘發作，佢男朋友仲坐埋一邊，我同佢男朋友講佢哮喘呀，對方仲話得架啦、好快無事。(語帶激動) 呢啲邊係男朋友所為！所以我感覺得到佢搵錯咗人，佢自己亦都有呢個感覺，所以就同我發展了。」
否認Chris貪錢
對於外間認為Chris是貪財才跟他一起，基哥對表示要對住藍天白雲發誓：「我同佢咁多年，佢從來無喺我身上搵過任何一個『斗零』，呢個絕對嘅，只不過我啲錢就放喺屋企，妳買餸買乜嘢妳咪攞，但佢唔會攞多，擺係度一萬、兩萬，大多都係一百幾十，最多都係千零蚊。老實講，咁多年如果我發覺佢真係為我嘅錢的話，唔會發展到今時今日，呢個真嘅。」
自稱冇樓全在前妻手上
他強調自己手上並無7層樓，在離婚時，已經把7層樓轉比前妻，他自認錢不多，與Chris是真心相愛，大家只是有共同興趣，而他亦相信自己是Chri的Right Man。 對於Chris要遣返大陸，他表示大可跟對方一齊在大陸居住，更答應一定會娶Chris。他續稱要問過Chris意見，才再看是否跟對方的家人聯絡，他指Chris的家人現時身在德國。他更多次表明相信Chris，亦相信對方會反省，認為對方會為他變好。