李龍基否認Chris愛財誓言娶硬 改口稱冇樓揸手與王青霞是真心相愛

李龍基未婚妻王青霞(Chris)昨日被控逾期居等6罪，裁判官拒絕Chris申請保釋，須須還柙看管，案件押後至4月16日再審。李龍基今日乘搭高鐵從廣州返港，並趕往大欖懲教署辦理手續探望Chris。 李龍基更在傳媒面前掩面痛哭近半分鐘，他簡單交待幾句之後便入內探望對方。基哥探完Chris後再接受傳媒訪問，他表示對方還好，亦有向他道歉，自己就安慰她不用太擔心，承諾對方出來之後，一定會跟她結婚，相信她之後會變好，亦指這個教訓很大。

曾見過Chris前度 談到Chris跟一名華裔美國海軍疑似註冊結婚，基哥稱Chris在美國的舅父也多次指這名男朋友不適合她，「佢喺美國識到個男朋友，咁我都知架，只不過佢同佢男朋友性格不合，其實佢都有咁嘅感覺，佢喺美國嘅舅父亦都係成日同佢講，呢個男仔唔適合妳。變咗2018年我喺美國撞翻佢就一發不可收拾，變咗佢特登從美國飛返嚟搵我，就咁發展咗呢段感情。」 他否認Chris一腳踏兩船，並稱Chris跟男朋友分開後才跟他一齊，更稱曾見過對方的男友，形容他們是貌合神離。他說︰「佢本身有哮喘，但有次佢哮喘發作，佢男朋友仲坐埋一邊，我同佢男朋友講佢哮喘呀，對方仲話得架啦、好快無事。(語帶激動) 呢啲邊係男朋友所為！所以我感覺得到佢搵錯咗人，佢自己亦都有呢個感覺，所以就同我發展了。」