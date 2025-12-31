李龍基喊住認係第三者 稱與王青霞冬至後分手變寡佬

李龍基與王青霞(Chris)的感情隨住一句「感情要嚟就嚟，要走就走，上天注定」暗示情已逝。Youtuber「導遊哥哥」Hugo拍到王青霞近況，發現Chris在佛山有老公、有兒子，在父親的工廠打幫手，做冬當天更與老公、媽媽吃飯。今日基哥則承認與Chris已分手，但強調自己在不知情下當第三者，故無需向王青霞丈夫與兒子致歉。

基哥接受傳媒專訪，報道用「哭談」形容今次跟基哥訪問。他表示跟王青霞已經「完咗」，並稱對方返回內地娘家後便跟她漸行漸遠，直至冬至後正式分手。估計是他看到「導遊哥哥」Hugo的照片及影片後向Chris「了解」過。他承認自己是第三者，並指是女方正式提出分手。他稱是和平分手，雙方依然會保持聯絡，自己保證不會做傻事，亦不會傷害她。

他直言見到Chris跟老公一齊食飯做冬的情況時，心情當時真係好難受，但他沒有責怪對方，始終女方這幾年來為他帶來不少快樂，更謂「一位女士追求幸福係無可厚非」。他坦言從沒有過問女方的婚姻狀況，雖然自己發覺有些少問題，但因為愛對方所以相信她。

對於會否跟Chris的老公及囝囝致歉，他連說八次「冇」，並重申不知者不罪，自己會祝福他們幸福。報道形容基哥向舊愛送上祝福之後，即掩面沉默，良久後眼泛淚光表示自己「冇嘢」、「我得嘅」又謂「都70幾歲人，有乜未經歷過？感情啲嘢，有時嚟有時去，控制唔到。」