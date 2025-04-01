李龍基大談未婚妻王青霞生仔計劃 被問豪花過百萬搞世紀婚禮竟然咁答 (有片)

李龍基今日(1日)出席TVB Plus《奇情谷》探班活動，他將在節目中擔任嘉賓。李龍基接受訪問時，談及未婚妻王青霞(Chris)現階段的情況：「佢7月7號出獄，仲剩返3個月時間。」提到Chris初入獄的階段，他說：「嗰陣時就比較辛苦啲嘅，你知道我每日做嘢都會做到好夜，但係一直都會堅持一大早去探佢，係辛苦啲嘅，不過冇所謂。」

問到是否有計劃等Chris出獄後結婚，他表示：「其實佢以前都考慮過嘅，因為年紀上都相差好大，但係佢現階段就覺得我呢個男人信得過，我問佢嫁唔嫁，佢就話嫁，所以當佢出獄嘅時候就會立即去登記，咁就真正成為兩夫婦。」他預告即將會與Chris於內地登記結婚。