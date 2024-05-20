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娛樂
2024-05-20 16:17:46

李龍基拒評《東張》何伯 強調與Chris真心相愛

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李龍基以一身粉紅裝束示人，大唱英文歌。

李龍基以一身粉紅裝束示人，大唱英文歌。

李龍基昨日(19)出席「《開心大派對》愛．最美麗維港之夜2024」，他上台獻唱一首英文歌《Take Me Home,Country Roads》，他甫出場即大受台下賓客歡迎，掌聲和歡呼聲不絕。

薛家燕與李龍基等歌手大合照。

薛家燕與李龍基等歌手大合照。

自覺紅咗好多

基哥其後接受傳媒訪問，表示近期多了不少工作，稍後會到南沙、廣州工作，但在港的日子仍會探望未婚妻王青霞(Chris)。他更謂「我都感覺最近好似紅咗好多咁」、「老實講咁樣紅法唔係幾想」，他又指凡事有兩面，有好與不好，開初感覺不太好，但現在又覺得「造就我少少嘢」。

他稱Chris亦開始適應在懲教的生活，只是比以前消瘦了，自己的失眠情況亦有改善。他希望本月28日再上庭能有結果，因為等待的過程很漫長，很煎熬，而且心口也像有石頭壓住的感覺。

李龍基表示「自己都未搞掂」，所以對何伯事件不加以評論。

李龍基表示「自己都未搞掂」，所以對何伯事件不加以評論。

強調與Chris真心相愛

談到《東張西望》何伯夫婦訪問，令人再提起他與Chris的感情，他表示自己沒有太留意，只有看過標題，並自言自己都未搞掂，無暇理別人的家事。對於網民將他與何伯做對比，網民一面倒支持他，他表示自己跟Chris認識了十多年，很了解對方，知道對方是真心，很值得去愛。他又稱自己沒有甚麼忠告給何伯，並謂自己與Chris的事成為焦點，曾感到不開心，但想起自己的報道養活不少人，也是另一種開心。

李龍基透露6月在大陸有不少工作。

李龍基透露6月在大陸有不少工作。

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