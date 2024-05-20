李龍基昨日(19日)出席「《開心大派對》愛．最美麗維港之夜2024」，他上台獻唱一首英文歌《Take Me Home,Country Roads》，他甫出場即大受台下賓客歡迎，掌聲和歡呼聲不絕。

自覺紅咗好多

基哥其後接受傳媒訪問，表示近期多了不少工作，稍後會到南沙、廣州工作，但在港的日子仍會探望未婚妻王青霞(Chris)。他更謂「我都感覺最近好似紅咗好多咁」、「老實講咁樣紅法唔係幾想」，他又指凡事有兩面，有好與不好，開初感覺不太好，但現在又覺得「造就我少少嘢」。

他稱Chris亦開始適應在懲教所的生活，只是比以前消瘦了，自己的失眠情況亦有改善。他希望本月28日再上庭能有結果，因為等待的過程很漫長，很煎熬，而且心口也像有石頭壓住的感覺。