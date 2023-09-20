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娛樂
2023-09-20 22:37:04

李龍基攜未婚妻欣賞陳培甡演出 黎燕珊為舞台劇《雷雨》減十多磅

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李龍基與未婚妻及黎燕珊欣賞陳培甡演出。

由花錦繡劇團主辦，一連兩晚於高山劇場上演的任白戲寶《李後主》終於在 17日圓滿完成。今次《李後主》演員陣容包括已故粵劇名伶林錦堂徒弟陳培甡，和他的好拍檔鄧有銀，他倆已不是第一次演出此劇，所以二人在舞台上充滿默契，把劇中那種生離死別的情懷發揮得淋漓盡致。除出色的唱功和演技外，每次陳培甡的粵劇演出絕對不惜工本，找來他弟弟亦即香港著名服裝設計師陳華國為他打造戲服，因為陳培甡覺得只要讓觀眾看得開心，再多的花費及心血也是值得的。

陳培甡的粵劇另一特色便是每次演出必定吸引不少演藝圈好友前來捧場，今次《李後主》也不例外，高志森、焦媛及李龍基伉儷，以及為了飾演他的舞台劇《雷雨》而減十多磅的黎燕珊均是座上客，他們更到後台為陳培甡打氣。

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粵劇名伶林錦堂徒弟陳培甡，和他的好拍檔鄧有銀。

適逢基哥首次參與舞台劇，爆笑粵劇《代代扭紋柴》，他便趁機向陳培甡取經如何把握演好自己的角色；而陳培甡也碰巧在 11 月時和一班名伶公演名劇《雷雨》，更可能會同時身兼導演一職。他即時向近期忙於《南海十三郎》粵劇的高志森，以及快將在《香港鬼喜劇》中演出的焦媛詢問舞台劇必須留意的地方。陳培甡除感謝高志森、焦媛及李龍基的到場支持外，也表示和他們的閒聊中得不少靈感及啟發，相信在日後的工作中必定能做得更好，帶給觀眾最上佳的藝術享受。

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