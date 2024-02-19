李龍基曾被揭背妻偷食「長髮女」 Chris原來係第三者

73歲的李龍基與細他36年的未婚妻王青霞Chris成為熱門新聞人物。今日有指Chris涉逾期留港被入境處調查，由於她曾聲稱以優才計劃來港，惟她提供的學歷卻被踢爆是偽造，相信Chris現時一身蟻。

Chris曾公開表示自己在美國長大，惟有人爆料指她於2019年被搜出假的綠卡。

Chris介入李龍基婚姻

翻查昔日報道，李龍基去年接受訪問時大談跟Chris相識經過，表示二人於十年前在灣仔站一次偶遇而結緣，當年Chris數月後再來港感到不適，於是致電基哥求助，基哥帶Chris到養和醫院求醫。由於基哥當時是已婚男士，被追問為何會跟Chris在灣仔站相遇便交換電話，基哥當時未有回應。

然而，基哥表示在2019年開始跟Chris拍拖，對照相關報道，基哥當時仍跟第二任太太一齊，2020年2月，基哥被拍到跟Chris手挽手在旺角鬧市逛街，基哥回覆指Chris是相識了10年的好朋友，對方從美國返港，是鬼妹性格，自己行得正企得正，只是招呼朋友，更透露太太見到新聞之後不高興。