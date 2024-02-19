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娛樂
2024-02-19 18:21:51

李龍基曾被揭背妻偷食「長髮女」 Chris原來係第三者

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因為楊柳青這張照片，令李龍基及Chris的關係曝光。

73歲的李龍基與細他36年的未婚妻王青霞Chris成為熱門新聞人物。今日有指Chris涉逾期留港被入境處調查，由於她曾聲稱以優才計劃來港，惟她提供的學歷卻被踢爆是偽造，相信Chris現時一身蟻。

Chris曾公開表示自己在美國長大，惟有人爆料指她於2019年被搜出假的綠卡。

Chris介入李龍基婚姻

翻查昔日報道，李龍基去年接受訪問時大談跟Chris相識經過，表示二人於十年前在灣仔站一次偶遇而結緣，當年Chris數月後再來港感到不適，於是致電基哥求助，基哥帶Chris到養和醫院求醫。由於基哥當時是已婚男士，被追問為何會跟Chris在灣仔站相遇便交換電話，基哥當時未有回應。

然而，基哥表示在2019年開始跟Chris拍拖，對照相關報道，基哥當時仍跟第二任太太一齊，2020年2月，基哥被拍到跟Chris手挽手在旺角鬧市逛街，基哥回覆指Chris是相識了10年的好朋友，對方從美國返港，是鬼妹性格，自己行得正企得正，只是招呼朋友，更透露太太見到新聞之後不高興。

李龍基第二任太太是細他28歲的大陸嫩妻。

太太小產後便分手？

同年3月，基哥的太太懷孕8個月卻意外小產，基哥當時不欲多提，只想低調處理。自此，基哥未再提及太太，而他身邊的女伴就由細他28年的內地嫩妻，變成細他36年的Chris。

李龍基共有兩段婚姻，70年代結過一次婚，與前妻育有3名小孩，他曾表示自己因為搵到不少錢，好多女士埋身，自己也是一個花心及多情的人，曾做過對不住前妻的事而導致婚姻失敗。

李龍基自言不是蠢人，更謂很清楚Chris是甚麼人。

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