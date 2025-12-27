李龍基未婚妻最新照片曝光 王父好年輕與Chris老公是好拍檔

李龍基與未婚妻王青霞（Chris）事件再有新發展，神隱多時的Chris被Youtuber「導遊哥哥」Hugo發現Chris的確身在佛山為父母打理業務，但Chris家族的業務並非如基哥所言「非常龐大」，只跟內地一般廠房無異，做窗道軌、滑輪等小零件生意。 不過，Chris的家境的確富裕，屋企擁有千尺大宅，最近才裝修完畢。據「導遊哥哥」Hugo表示，王爸爸不但有廠，亦有三幅地， 「佢地有三幅，兩幅係廠，一幅係間屋。」而剛落成的大宅樓高5層，有一半自用，另一半就放租，租金如以人民幣20元至30元一方出租，千尺一層的租金相當和味。難怪基哥曾笑言要Chris養自己。

王青霞聖誕照開工 昔日曾有人爆料指Chris對外自稱自己好有錢，10歲已移民至美國，父母於洛杉磯生活，早年就被揭與華裔美國軍人訂婚，一度有傳她與對方育有一名十多歲兒子。不過，《am730》收到一批照片，Chris的老公陳先生並非軍人，原來是Chris父親的得力助手，而Chris父親更非常年輕，只得64歲，比基哥後生十多年。難怪基哥曾稱Chris的父母反對二人結婚。 從最新一批照片見到，Chris穿上深色格仔外套，於聖誕節亦有回廠房上班。據「導遊哥哥Hugo」表示當日有客戶到廠房傾生意、落訂，王爸爸心情大好，一早拿出一袋二袋東西派給人。Chris步出門外打電話及回覆訊息。 王爸爸非常後生 從另一輯照片所見，王爸爸與Chris老公陳先生非常相熟，女婿更車出車入。根據戶籍資料顯示，王爸爸於1961年出世，今年64歲，外貌及身形來看未見有老態。由於Chris曾稱父母在美國生活，而基哥在Chris入獄期間曾指「王青霞的父母目前在德國」，但「導遊哥哥Hugo」就發現Chris的父親一直在內地，質疑基哥說話的可信性。 此外，基哥表示跟Chris一齊期間從未見過對方的父母，僅表示Chris的父母反對他們的婚事。在Chris入獄時，曾向傳媒表示Chris的父母曾想來港探監，但不想兩老專程由佛山來港僅能在獄中見15分鐘，於是建議他們不要舟車勞頓。

Chris內地婚姻仍有效 基哥曾稱待Chris出獄之後，便會跟對方結婚。然而，資料見到王青霞跟陳先生的婚姻仍然是有效，在內地重婚是犯法，相信亦是為何Chris出獄之後，二人婚期遙遙無期的原因。 基哥曾指他與Chris的戀情曾遭Chris的父母反對，後來變接受，全因他們改變不到女兒喜歡他的事實。 至於王父跟李龍基的關係如何不得而知，但王父似乎更喜愛Chris的真老公陳先生，因為對方是王父的得力助手，王爸爸的公司登記資料亦有陳先生的名字，反而沒有Chris的名字。他與Chris於2007年11月12日結婚，他的年齡與外型都跟基哥完全相反。 問到基哥何有向Chris了解，會否跟女方劃清界線等等，他回覆《am730》表示：「 事情正在了解中。我聖誕節冇出去玩，都係留喺香港放飛機！（編按：遙控飛機）」