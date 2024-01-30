李龍基未婚妻Chris是非纏身 昔日孖公仔變單拖亮相附送學歷風波懶人包

73歲李龍基(基哥)與細他36歲的女友王青霞(Chris)原定去年舉行婚禮，但因女方有白事需要把婚期押後，未幾傳出女方想悔婚，加上基哥曾表示有意把手上7個物業全過給Chris，令基哥被網民嘲笑他為「提款基」。其後Chris在街上遇襲，李龍基與Chris雙雙接受訪問，Chris提及自己的學歷及專業資格後，有網民指她講大話，事件更愈鬧愈大，Chris索性委託林作的律師朋友處理所有事宜及清空IG。

李龍基力撐女友Chris 女友陷入是非風波，基哥多次挺身護花，他接受修哥胡楓的小紅書訪問說︰「老實講，只要其實我哋知道，Chris愛我，我愛佢就足夠、足夠。」對於女友被人不停狙擊，他說︰「我自己覺得呢，講真每個人都有佢嘅過去，好多人摷佢嘅黑材料畀我睇，OK，我咁諗，佢有佢嘅過去，講真我都有黑材料，但係冇人摷出嚟咁解咋嘛，不過千祈唔好摷啊。只不過我真係覺得，人一定有個程序，過去嘅由得佢過去。」 上周Chris曾公開現身 李龍基上周仍偕Chris出席朋友聚會，但相隔不足一周，Chris疑似避風頭，基哥未有上載合照，只見他的IG連續兩次分享跟羅蘭姐的照片，及與《逃學威龍》中飾演中史老師「鄭Sir」的陳國新、葉子楣三人合唱的片段。

被指欠債不還 Chris的是非近乎日日新鮮日日新，先是她接受傳媒訪問並公開相關證書，惟多位KOL及連登網民均質疑女方的學歷真偽，就連翁靜晶亦於上周以「李龍基王青霞欠債事件」為題做直播。 面對學歷備受質疑，Chris就反駁並提供自己的上堂情況等資料。其後有一名叫「歐陽偉」的男子爆料，指Chris於18年3月30日向他借3萬美金。另有人指Chris曾於西雅圖登報徵婚，跟一名男子約會之後，不但向對方發裸照，又跟該名男子發生性行為，並稱自己生意周轉不靈，向男方借3萬美元。Chris表示自己很早已還錢，承認在酒店拍下借錢片段，但沒有跟人發生性行為。Chris亦曾在社交平台公開自己的銀行紀錄，力證已還錢。

Chris刪掉IG所有帖文 李龍基更與Chris一齊亮相經常狙擊他們二人的YouTube，女方更在直播間大晒畫功，但出來的作品跟平日的鬼斧神工相差甚遠。 不過，基哥及Chris依然被狙擊，Chris刪光IG所有帖文，同時貼出還款、畢業照等回應網上指控。最後她決定找范德偉律師，並留言說︰「一切已經交給法律處理！銀行交易紀錄法律人士已在線重新獲得準確數據和帳戶資料信息，我本人把銀行帳戶和銀行資料文件全權交給法律，也沒有辦法修改，律師在公正的前提下重新核對資料正確性，我不便就資料進行披露，律師也要求我這個階段停止披露，全部交給法律處理！」