熱門搜尋:
23條立法 美斯訪香港 機管局債券 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-30 22:26:41

李龍基未婚妻Chris是非纏身 昔日孖公仔變單拖亮相附送學歷風波懶人包

分享：

李龍基的未婚妻Chris的學歷及背景備受質疑。

73歲李龍基(基哥)與細他36歲的女友王青霞(Chris)原定去年舉行婚禮，但因女方有白事需要把婚期押後，未幾傳出女方想悔婚，加上基哥曾表示有意把手上7個物業全過給Chris，令基哥被網民嘲笑他為「提款基」。其後Chris在街上遇襲，李龍基與Chris雙雙接受訪問，Chris提及自己的學歷及專業資格後，有網民指她講大話，事件更愈鬧愈大，Chris索性委託林作的律師朋友處理所有事宜及清空IG。

李龍基在修哥的小紅書帳號拍片，力撐女友Chris。

李龍基力撐女友Chris

女友陷入是非風波，基哥多次挺身護花，他接受修哥胡楓的小紅書訪問說︰「老實講，只要其實我哋知道，Chris愛我，我愛佢就足夠、足夠。」對於女友被人不停狙擊，他說︰「我自己覺得呢，講真每個人都有佢嘅過去，好多人摷佢嘅黑材料畀我睇，OK，我咁諗，佢有佢嘅過去，講真我都有黑材料，但係冇人摷出嚟咁解咋嘛，不過千祈唔好摷啊。只不過我真係覺得，人一定有個程序，過去嘅由得佢過去。」

上周Chris曾公開現身

李龍基上周仍偕Chris出席朋友聚會，但相隔不足一周，Chris疑似避風頭，基哥未有上載合照，只見他的IG連續兩次分享跟羅蘭姐的照片，及與《逃學威龍》中飾演中史老師「鄭Sir」的陳國、葉子楣三人合唱的片段。

被指欠債不還

Chris的是非近乎日日新鮮日日新，先是她接受傳媒訪問並公開相關證書，惟多位KOL及連登網民均質疑女方的學歷真偽，就連翁靜晶亦於上周以「李龍基王青霞欠債事件」為題做直播。

面對學歷備受質疑，Chris就反駁並提供自己的上堂情況等資料。其後有一名叫「歐陽偉」的男子爆料，指Chris於18年3月30日向他借3萬美金。另有人指Chris曾於西雅圖登報徵婚，跟一名男子約會之後，不但向對方發裸照，又跟該名男子發生性行為，並稱自己生意周轉不靈，向男方借3萬美元。Chris表示自己很早已還錢，承認在酒店拍下借錢片段，但沒有跟人發生性行為。Chris亦曾在社交平台公開自己的銀行紀錄，力證已還錢。

 

李龍基女友Chris公開自己的還款紀錄。

Chris刪掉IG所有帖文

李龍基更與Chris一齊亮相經常狙擊他們二人的YouTube，女方更在直播間大晒畫功，但出來的作品跟平日的鬼斧神工相差甚遠。

不過，基哥及Chris依然被狙擊，Chris刪光IG所有帖文，同時貼出還款、畢業照等回應網上指控。最後她決定找范德偉律師，並留言說︰「一切已經交給法律處理！銀行交易紀錄法律人士已在線重新獲得準確數據和帳戶資料信息，我本人把銀行帳戶和銀行資料文件全權交給法律，也沒有辦法修改，律師在公正的前提下重新核對資料正確性，我不便就資料進行披露，律師也要求我這個階段停止披露，全部交給法律處理！」

Ad Block

 

對學歷資格再三改口

沒想到的是，是非仍未停止，再有YouTuber登出Chris與一名美軍的親密照，並指女方早年嫁美國軍人，質疑她一腳兩船，令基哥「戴綠帽」。基哥受訪問時，否認自己「戴綠帽」，他知道Chris曾有美軍男友，更稱自己才是「第三者」，他又說︰「Chris知道自己最愛是誰！前男友亦好理解。」然而，基哥無論多撐女友也好，她的學歷真偽仍是大家關注重點，加上有傳媒找多間機構核對資料，均發明跟王青霞提供的資料大有出入，她亦改口風解釋自己只是修讀短期課程。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受