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娛樂
2024-02-19 17:10:11

李龍基未婚妻Chris涉逾期居留被查 YouTuber指王青霞19年曾嘗試入境加州遭遣返

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李龍基的未婚妻Chris的學歷及背景備受質疑，如今更被指逾期居留被查。

73歲李龍基的未婚妻王青霞(Chris)再捲是非，有報道指她涉在港逾期居留1000日，現被入境處調查。

Chris早前陷入假學歷風波，兼被指欠債及在淘寶買畫扮畫作。她為澄清白，拿出文件及對話截圖解釋，惟愈解愈亂，最後她索性清空社交平台，只留下一張在律師行的照片，留言說︰「一切已經交給法律處理！為了公平公正，文件不作展示，使用銀行帳戶交易信息登陸獲得交易資料！在此不便披露展示，全部交給法律處理」她事後亦有如常與李龍基出席朋友聚會，李龍基也多次明言支持Chris

有網民質疑圖片的「Chris」是後期p圖生成，因為學院只會打上中文名。

被YouTuber連環爆料講大話

YouTuber「無糧軍師Water」自Chris爆出假學歷風波之後，一直在YouTube上載影片，狙擊了Chris近兩個星期。他在影片附上多張報料者提供的資訊，指王青霞不只學歷造假，甚至曾跟美軍訂婚，時間更與基哥拍拖的時間重疊，質疑Chris一腳踏兩船。

該名YouTuber根據網民提供的資料，指Chris與一名叫郭小祥的中國籍男士，在短短幾年不停開設航空科技或產品公司，惟這些公司欠債清盤之後，Chris與郭小祥重開類似公司再融資，質疑有人搭雞棚。

爆料者稱Chris入境加州被遣返

該名YouTuber於月初再出片，提及Chris在訪問中表示自己就讀北京航空航天大學，甚至表示曾獲頒獎「國家科學技術進步獎」證書，有大陸相關人士決定把Chris涉偽造學歷一事，告上中央紀律檢查委員會。

此外，他在影片中引述消息不點名指有人於2019年4月嘗試入境加州被即日遣返，同日被當地海關搜出假冒綠卡同駕駛執照，被遣返的人士自稱是女演員，而假冒綠卡同駕駛執照就聲稱是道具，上面寫有Chris的名字。

Chris被指偽造證書。

Chris曾在社交平台上載自己跟直升機的合照，以證明自己有機師資格。

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