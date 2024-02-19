李龍基未婚妻Chris涉逾期居留被查 YouTuber指王青霞19年曾嘗試入境加州遭遣返

73歲李龍基的未婚妻王青霞(Chris)再捲是非，有報道指她涉在港逾期居留1000日，現被入境處調查。 Chris早前陷入假學歷風波，兼被指欠債及在淘寶買畫扮畫作。她為澄清白，拿出文件及對話截圖解釋，惟愈解愈亂，最後她索性清空社交平台，只留下一張在律師行的照片，留言說︰「一切已經交給法律處理！為了公平公正，文件不作展示，使用銀行帳戶交易信息登陸獲得交易資料！在此不便披露展示，全部交給法律處理！」她事後亦有如常與李龍基出席朋友聚會，李龍基也多次明言支持Chris。

被YouTuber連環爆料講大話 YouTuber「無糧軍師Water」自Chris爆出假學歷風波之後，一直在YouTube上載影片，狙擊了Chris近兩個星期。他在影片附上多張報料者提供的資訊，指王青霞不只學歷造假，甚至曾跟美軍訂婚，時間更與基哥拍拖的時間重疊，質疑Chris一腳踏兩船。 該名YouTuber根據網民提供的資料，指Chris與一名叫郭小祥的中國籍男士，在短短幾年不停開設航空科技或產品公司，惟這些公司欠債清盤之後，Chris與郭小祥重開類似公司再融資，質疑有人搭雞棚。