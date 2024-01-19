李龍基未婚妻Chris被指買淘寶畫、學歷造假兼借錢唔還　逐點反駁澄清

李龍基細36年未婚妻王青霞（Chris Wong）被指一心呃李龍基錢；日前獲李龍基向媒體作出公開澄清，指從來無將物業業權轉畀Chris，又為佢澄清被屈用電腦作畫等事及強調佢家境不俗。

對於被指淘寶買畫一事，Chris於社交平台貼出與淘寶賣家嘅對話為自己申冤。不過，再次接二連三被爆料，當中涉及學歷造假和一段借錢嘅影片，Chris逐一向傳媒解釋。

成功令淘寶賣家跪低道歉

Chris不時向圈中藝人贈送畫作，包括譚詠麟、羅家英、湯洛雯、蓋嗚暉、陳煒、羅蘭等人。有網民發現Chris送畀蓋嗚暉嘅畫像於淘寶網上架，質疑佢只係買畫，在畫上面加幾筆就算。