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娛樂
2024-01-19 16:15:32

李龍基未婚妻Chris被指買淘寶畫、學歷造假兼借錢唔還　逐點反駁澄清

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李龍基未婚妻Chris被指買淘寶畫、學歷造假、借款唔還 逐點反駁澄清

李龍基細36年未婚妻王青霞（Chris Wong）被指一心呃李龍基錢；日前獲李龍基向媒體作出公開澄清，指從來無將物業業權轉畀Chris，又為佢澄清被屈用電腦作畫等事及強調佢家境不俗。

對於被指淘寶買畫一事，Chris於社交平台貼出與淘寶賣家嘅對話為自己申冤。不過，再次接二連三被爆料，當中涉及學歷造假和一段借錢嘅影片，Chris逐一向傳媒解釋。

成功令淘寶賣家跪低道歉

Chris不時向圈中藝人贈送畫作，包括譚詠麟、羅家英、湯洛雯、蓋嗚暉、陳煒、羅蘭等人。有網民發現Chris送畀蓋嗚暉嘅畫像於淘寶網上架，質疑佢只係買畫，在畫上面加幾筆就算。

及後，Chris分別上載8月8日與淘寶賣家對話截圖以及三張蓋鳴暉油畫，表示該淘寶賣家偷咗佢作品並於8月26日假扮買家留言好評，指當時係喺TVB化妝間繪畫，所以化妝間內的認證特別多。對話截圖顯示，該淘寶賣家起初表示店舖係來圖訂制，該畫係臨摹香港一個畫家嘅作品，當Chris向其指出係畫作原作人及感到傷害後先成功令淘寶賣家跪低道歉。

單據製作粗疏以及有多個錯字

李龍基早前透露，Chris早於10歲被家人送往美國讀書；Chris亦補充指自己從小學琴、畫畫、寫書法，又曾學揸飛機，單單學費已過40萬美金。不過，YouTube頻道Smart Travel對Chris嘅學歷感質疑，指佢出示嘅單據存在多個疑點，包括製作粗疏、學生名稱僅寫「Chris Wong」而非英文全名，以及多個錯字。

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Chris就指控回應傳媒，表示自己早就留意到單據上有多個錯字，但只在意學校嘅價格，又主動提供上飛行課堂、筆記及駕駛飛機嘅照片，力證自己真係有讀飛行課程。

被指與一男子發生關係後拍片借錢

Chris又被爆出曾於美國西雅圖登報徵婚及借錢3萬美金嘅影片，YouTube頻道Smart Travel表示收到一條獨家短片，片中人Chris於疑似酒店房講出︰「本人之借款，於2018年3月30日，借款3萬蚊…」鏡頭亦逐移向Chris身後被打格嘅男子。

據YouTube頻道Smart Travel複述報料者描述，指自己係打格男子家屬，得悉Chris曾於2018年3月美國西雅圖登報徵婚，男方約Chris會面及發生關係後，Chris就向男方表示自己做生意一時周轉唔嚟，需要借款3萬美金。不過，男方因金額問題及相識時間太短感唔放心，於是要求Chris拍片作借據證明，報料者更指Chris借完錢後就失蹤。

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有媒體向Chris查問，Chris就直指自己有還錢，表示借錢後每月一千一千咁還，2018年7月已一筆過還錢，對方額外賺咗四千蚊；解釋自己當時公司周轉不靈打緊官司，同時由於兩國打緊貿易戰被迫停止生產，好遲先收到家人匯款先至問該男子借款；又出示兩張轉帳帳單截圖，一張轉帳銀碼$30,000、一張為轉帳予一名姓歐陽男子嘅帳單截圖，不過暫未知有否關連。此外，又強調自己無徵婚及並無與對方發生關係。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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