李龍基涉強姦案？YouTuber重提楊玉梅N年前遊輪險姦一事

李龍基將於月底在香港仔舉行兩場酒樓騷，近日他現身廣州。日前YouTube有一條名為「李龍基有嫌疑？楊玉梅驚爆『遊輪險被強上』是一名『以登台搵食』的老年男藝人！基哥『承認鹽濕』原來當年選亞姐『如此黑暗』」的影片，令不少網民聯想到李龍基就是當年楊玉梅口中指的男藝人。

該名YouTuber在片中交代楊玉梅的入行經過及李龍基最新動向，之後再提起當年楊玉梅被問到，有無綫女藝人報稱疑被強姦一事，她透露自己到新加坡登台時，險被同行的男藝人強姦。對方讀出當年的新聞報道，內容提到楊玉梅應該名男藝人邀請，到新加坡郵輪登台三晚，由於對方跟當時的男友熟絡，於是放下戒心，未有帶助手同行，沒想到完成第一晚演出後，對方隨她回房更將她推倒在床上，令她大感驚訝，並用盡全力推開對方，再趕對方出房。

唔覺李龍基係嫌疑人

當時楊玉梅稱該名男藝人在第二晚繼續騷擾她，對方借傾偈為由再隨她回房，她繼續用力推開對方，就算去到第三晚，那名男藝人仍未知難而退，自己只好留在餐廳避開對方。該名YouTuber說︰「係咪李龍基呢？嗯，我諗就唔係啦！因為佢哋好friend！佢對嗰個人應該有陰影，係唔會咁friend！基哥佢從未衰過鹹豬手，佢情多過愛！基哥唔係淫亂，係知名人士，如果佢係有做，一定被人唱，但佢風評係唔錯！」對方稱楊玉梅可以推開的話，相信涉案男藝人是一位很瘦削的人。

楊玉梅在該片留言說︰「事情過了很久不想再提了！感恩當時沒有出事，不過令我以後驚了上船工作呀！」由於她把影片的cover照片貼在IG未有打任何字，令沒有看影片的人誤以為基哥是涉案人士。