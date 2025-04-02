李龍基深蹲展雄風豪言有心有力 「加操」迎未婚妻7月出獄

由導演火火、吳若希（Jinny ）及曾展望主持的TVB Plus（82台）全新直播一小時節目《奇情谷》，昨晚（1日）主題「忘年戀」，請來李龍基登場，他在節目中盡數跟仍在獄中未婚妻王青霞（Chris）衷情，而且無所不談，更首度公開她在獄中寫給自己的情書。節目中基哥表示剛完成登台回港，他笑言主辦方低估自己的叫座力，錯失搵錢機會︰「原本可以加多兩場，但係主辦方話『唔好喇，佢同老婆啲嘢搞到咁樣，無人嚟睇』點知做完三場，現場反應好高興，到佢哋想加已經無辦法，行程傾好晒。」事後主辦方猛叫「走雞」。

節目中三位谷主跟網民紛紛「審死官」上身，食住花生提出尖銳問題。先出招的火火抵死地問基哥髮型出自那位髮型大師手筆時，基哥自言一手一腳設計，他解釋︰「雖然而家一把年紀，上到台都要畀人特別感覺。」接住曾展望提出不少網民的質疑表示整件事是「衰鹹濕、假眼淚，演技造作」，基哥氣定神閒回應說︰「呢個時段我已經百毒不侵，網民講乜嘢咪由佢哋，你話真好、假好，我完全唔care。對攻擊嘅言語，我全部聽唔到。」對於不少人好奇74歲的基哥，如何能滿足女方時，他豪言有心有力，還即場示範深蹲展示雄風︰「我每次深蹲可以做30下，當然男人到咁上下唔多唔少要補養嘅，最緊要生活習慣要正常，keep住運動。」王青霞將於7月出獄，他笑言接近未婚妻放監日子，要「加操」保持體魄。