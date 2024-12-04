李龍基獲異性自薦做女友懷疑是桃色陷阱 哽咽談王青霞期待定居佛山過夫妻生活

李龍基、馬國明、冼迪琦今日現身新蒲崗工業大廈，出席迷你倉活動，李龍基帶了數隻名錶放入迷你倉，還帶同未婚妻王青霞（Chris）為他親手製作的泥公仔，基哥透露公仔是兩年生日時，Chris放在生日蛋糕上，如今仍好好珍藏。

李龍基表示都有用過迷你倉，認為的確幫助到普羅大眾，因為香港實在太細，很難有太大地方擺放物品，因為有很多東西無法斷捨離，被問到你甚麼會最唔捨得？基哥即表示包括Chris為他製作的公仔，並說：「我老婆幫我做咗好多個，有啲成隻飛機咁太大，今日冇攞過嚟，遲啲會再攞去，不過好值得紀念嘅嘢就一定要好好珍藏。」李龍基將會搬去佛山定居，等Chris出來之後到佛山安定下來，自言始終要回香港工作，到時再決定是否需要在香港保留住所。