李龍基獲異性自薦做女友懷疑是桃色陷阱 哽咽談王青霞期待定居佛山過夫妻生活

李龍基、馬國明、冼迪琦今日現身新蒲崗工業大廈，出席迷你倉活動，李龍基帶了數隻名錶放入迷你倉，還帶同未婚妻王青霞（Chris）為他親手製作的泥公仔，基哥透露公仔是兩年生日時，Chris放在生日蛋糕上，如今仍好好珍藏。
李龍基表示都有用過迷你倉，認為的確幫助到普羅大眾，因為香港實在太細，很難有太大地方擺放物品，因為有很多東西無法斷捨離，被問到你甚麼會最唔捨得？基哥即表示包括Chris為他製作的公仔，並說：「我老婆幫我做咗好多個，有啲成隻飛機咁太大，今日冇攞過嚟，遲啲會再攞去，不過好值得紀念嘅嘢就一定要好好珍藏。」李龍基將會搬去佛山定居，等Chris出來之後到佛山安定下來，自言始終要回香港工作，到時再決定是否需要在香港保留住所。
坦言未準備婚戒
基哥稱最近都有探望Chris，並帶一些洗頭水、獲批准的護膚用品等，指Chris仍每日會為他寫一封信，笑指每日都是差不多的內容，都是希望老公身體健康，說到感觸時，基哥即眼濕濕透大氣，更哽咽說：「佢成日都咁講嘅，佢唔喺我…嘅身邊，希望我好好照顧自己，我都會盡量唔會令佢失望。」基哥稱自己也有回信，但不會太密，大約一星期寫一封信給Chris，認為太密回信「冇乜嘢講」。基哥指Chris最近變得清減，原因是獄中三餐主要吃澱粉質，她擔心食太多澱粉質會容易變肥，所以盡量減少澱粉質吸收，反而變瘦了不少。
談到今次帶來的名錶，指包括了老婆的珍藏，其中一隻更是其父送給她的禮物，被問到有否把名錶帶去驗真偽，有否擔心Chris父親被騙，基哥即答：「我完全冇諗過呢個問題，真係，同埋一拎上手就會知道真與假，好得意！」基哥稱細細個已好喜歡錶，累積多年經驗，一拿起手就會知道真與假。基哥表示暫未準備婚戒，他說：「未，仲有成七個月。」笑言到時結婚，Chris收到甚麼也不會介意，最重要是兩個人開開心心地生活。今年無法跟Chris共度聖誕，他期待明年7月7日出獄後，就可以開心享受二人世界，有記者建議下次探監向對方唱情歌作為聖誕禮物，基哥聽到好就大讚好提議。
李龍基坦言暫時分開後，是對感情方面的重大考驗，雖然聲稱對自己好有信心，但基哥又再自爆收到異性主動出擊，他稱：「其實都唔怕講，有好多戲言嘅WhatsApp或者WeChat，話既然你的女朋友都唔喺度，我做你女朋友啦。其實對我都係一個考驗嚟。」基哥指收到訊息都不會回覆，不排除是個陷阱，笑言上當就「弊傢伙」！