李龍基王青霞爺孫戀大結局 曾成流量密碼連林作都甘拜下風

75歲李龍基與細他36歲的王青霞「爺孫戀」來到2025年最後一日，終於有個了斷。基哥自爆出跟王青霞拍拖之後，每次出席活動皆成焦點，與此同時，基哥亦不避諱公開在節目大談自己的房事。尤其是二人傳出於2023年底結婚之後，基哥更是風頭躉，不時成為傳媒採訪焦點。

基哥結過兩次婚，與第一任妻子育有兩女一子，第二任妻子細他28歲，於90年代在深圳認識，沒有子女，因為Chris的出現，令基哥跟第二任妻子離婚。基哥曾在訪問大讚Chris信得過，所以將自己擁有的物業全轉予Chris，後來又稱對第二任妻子有愧，全轉給對方，淨身出門。由於Chris被指獲基哥贈送物業，加上她曾在網上炫富，令Chris成為眾人焦點，好奇她的來歷。

Chris一直塑造是有藝術天份的才女，擁有高學歷，家境不錯的女子，更不時贈名畫給不同藝人。Chris亦做跟得女友，陪伴基哥出席不同活動，跟她相處過的人都大讚不錯。不過，基哥跟Chris的婚期亦一直拖字訣，女方曾表示結婚要先問過屋企人，但每次見面都諳多問題發出，如23年6月，基哥稱Chris的父母因事身在美國，未能見面。 2024年1月，Chris因為被人推跌，斥她欺騙基哥7層樓，於是他跟Chris一齊sweet爆接受傳媒訪問，交代物業去向及交代婚期。當問到二人的婚期時，基哥稱Chris家中有白事，須要按照女方家人的意願，將婚事改期。當時Chris更稱自己從未想過悔婚，自己不會咒家人，有意到美國籌備婚禮，但不會大搞。

Chris亦在訪問大談自己的家底、學歷，透露自己是透過優才計劃來港，她為了更令大家深信不疑，更向傳媒展示多張證書，但後來被人發展錯漏百出，質疑證書的可信性，Chris隨即清空自己的IG，表示已交予法律團隊處理。其後有人向YouTuber爆料，指Chris大話連篇，更拿出她跟一名疑似美國軍人的訂婚合照，懷疑她一腳踏兩船。去到2月18日，Chris被捕，基哥便不時到監獄探望，又曾哭住對傳媒說一定會支持她，承諾二人一定會結婚。

其後基哥又因為穿上老翻名牌，惹起林作關注，繼而再揭出基哥過去常穿老翻示人，一度令人懷疑Chris到淘寶買老翻送基哥，營造自己是有錢女的身份，甚或乎可能是借意幫基哥買名牌，但以冒牌貨頂替「落格」。當時林作更一度想拜李龍基為師，「社交媒體年代的流量密碼，很少人能夠掌握，而你，做到了！我唔理咩江湖傳言話係你隊條女出黎。即時沒有，你都係好嘢到爆，掌握了整個香港網民、媒體的心。我作為呢方面前輩，都要俾個服字你，因為我去盡都係搵到裕美，你Chris姐就真係爆到癲。」

事情峰迴路轉，來到2025年尾，一直稱跟Chris低調處理感情事的基哥，因為Youtuber「導遊哥哥」Hugo的爆料，始揭Chris已婚的身份，同時發現基哥過去指Chris的父母身處海外是絕無沒有此事，斥對方大話連篇之際，基哥再自揭分訊，強調自己一直不知情，從沒跟對方父母見面，繼續成為娛樂頭條。林作亦再一次欽佩基哥，指他「老謀深算到一個地步，兼顧流量、奇葩度、亦真亦假、撲朔迷離。完全分唔清真膠定假膠、夾定定係真係被搵笨…… 到了這個年紀，懂得如此炒作，小弟深感佩服。到這個階段，能夠成功以『被第三者』身份功成而退，實屬公關界典範，必成教學範本。」