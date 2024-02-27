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娛樂
2024-02-27 20:22:11

李龍基的名牌服裝被多番質疑是A貨，而日前他穿上的白色衛衣更印上

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林淑敏曾收過Chris送出的「名牌」筷子。

李龍基未婚妻Chris王青霞有關新聞搞到花生一地，除了她的學歷存疑外，網民更發現基哥跟Chris一齊之後，常以名牌服飾示人，及後發現他身上的名牌服裝多是A貨，令人聯想到Chris可能幫基哥代購名牌，但就以淘寶貨去取締，從中食差價。

有網民指基哥這件衫只需數百元，所以不會是A貨。

日前麥玲玲表示收過Chris送贈的名牌餐具，對方聲稱是該品牌找她設計，玲玲看出是A貨，但亦欣然收下。及後，有網民找到Chris到電視城向「大小姐」林淑敏送出Tiffany & Co.包裝的筷子，Chris向大小姐說︰「希望你過快樂嘅日子，筷子筷子，快樂過日子。」大小姐收到之後大感高興並讚對方好好，Chris不忘補充說︰「紀念版嚟嘅！」

大小姐有感名貴，於是她說：「下次唔好咁嘥錢啦！」Chris聞言說到：「小事啫，希望你食飯用到佢，Bye Bye！」林淑敏再客氣稱：「我夾餸俾你睇，多謝基嫂。」片中見到Chris身上穿上仿LV的白TEE，衫上的圖案屬於2021年，但該款圖案只出了長袖毛衣，而且從影片見到Chris的衣服上logo跟真的LV標誌有別。

麥玲玲接受傳媒訪問，直認收過與大小姐一樣的筷子，她指Chris自稱跟Tiffany & Co.合作設計，「有常識都知有問題，係有少少作大成份。」玲玲稱對方不是詐騙高手，但自覺對方一番心意，沒有傷害人。她又寄語Chris出來之後，簡單誠實做人。

淘寶上有Chris送出的同款筷子。

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