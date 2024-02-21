李龍基皺晒眉返港趕往大欖探王青霞 談起Chris要遣返眼濕濕

李龍基未婚妻王青霞(Chris)昨日被控逾期居等6罪，裁判官拒絕Chris申請保釋，須須還柙看管，案件押後至4月16日再審。李龍基今日乘搭高鐵從廣州返港，並趕往大欖懲教署辦理手續探望Chris。

李龍基步出閘時，面容憔悴，他更主動向在場傳媒交代自己要趕往大欖登記及核實身份，以便與Chris見面，並稱沒有要求律師陪同，因為只是探望。他稱入境處暫時未有要求他協助調查。他更不時搖頭嘆息，當被問到如Chris要遣返內地，李龍基眼濕濕說︰「冇辦法，如果要都無計，接受現實。諗都冇諗過搞成咁，唉！」他又稱Chris的家人在德國，稍後會通知其家人，之後便上車直奔大欖。

老淚縱橫受訪

他辦理登記手續之後，再停低回應，表示原定下午返港，但收到懲教處方通知，需中午前抵達核實身份，於是急急今早趕回香港。

提到流年不利，基哥苦笑表示和Chris去攝太歲，亦很多謝朋友們的關心。他長嘆一聲謂「流年不利」，從TVB娛樂新聞台的照片所見，基哥老淚縱橫，更拿出手帕抹紅紅的鼻子。

好多嘢唔知

他表示不知道Chris涉用虛假文件，稱自己從沒見過對方的證書，「好多嘢唔知，都唔知咁大鑊」。他指自己「作為未婚夫無理由樣樣check佢，好似對佢唔信任，佢講嘅唯有相信，但唔知咁大件事」。

他更直言非常相信對方，自己也沒有事事過問。他沒有生氣，只是不明白對方為何不跟他商量，「其實無嘢㗎！」