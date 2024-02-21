李龍基稱Chris被人妒忌針對 指王青霞勝算不大唔敢搵鄧炳強幫手

李龍基未婚妻王青霞(Chris)昨日被控逾期居等6罪，裁判官拒絕Chris申請保釋，須須還柙看管，案件押後至4月16日再審。李龍基今日乘搭高鐵從廣州返港，並趕往大欖懲教署辦理手續探望Chris。 談到Chris的證書涉嫌造假，他表示從沒查證，自己仍未認真研究，待跟律師商量。對於有跟Chris跟一名中國男子郭小祥在短短數年狂開航空科技公司，倒閉後再開，基哥指郭小祥欠Chris很多錢，認為對方是罪魁禍首之一。他續稱Chris真的付了錢去考飛機牌，但郭小祥給了他證事，自己會搵資料反告郭小祥詐騙。

他表示過去一直都只是聽Chris說，自己沒有深入了解證書的真偽，但他表示Chris真的有申請優才，「佢真係有申請過優才，佢係有嘅，佢點解申請優才呢？我自己估架咋，未必係真。因為19年4月1日佢喺美國返到嚟，我就一路叫佢，7日上落，上一上深圳就返嚟，當時係完全冇問題，佢去深圳兜個圈就返落嚟，跟住我哋仲去泰國、澳門玩，仲去帕勞潛水，完全冇問題。照我估，呢個疫情開始之後，佢上去14日，落返嚟又14日，咁佢就諗歪咗了。」

指Chris為照顧自己諗歪 他續說︰「佢有講我年紀大，今日唔知聽日事，分分鐘鐘聽日走都唔定，所以佢盡力希望留喺我身邊，多一分多一秒都好，我覺得就係呢個原因就會諗埋晒啲旁門左道，間接之中，可能都係我累咗佢都唔定。」他稱通關之後，有著Chis是否需要回內地再來港，但對方只表示不用，自己也沒有起疑，直至現在搞出大頭佛。 Chris多次拒絕去美國 基哥稱去年要去美國登台，欲打算跟她一齊過去，但對方表示有事不跟他去，見自己也只是登台，所以沒有懷疑甚麼。他透露年初、年中也有叫Chris陪他去美加，但每次都是以有事為由不跟他去。他又認為今次Chris被揭發逾期居留，不懷疑有人舉報，他認為不止主流媒體，甚至YouTuber「我都唔明，佢哋好似好妒忌、針對佢，成日講佢啲乜乜，有啲人比較得閑啲，所以寫信入境處，唉！」