李龍基自爆買《讀者文摘》學英文 向薛家燕請教學跳《APT.》

李龍基（基哥）今日現身新城接受薛家燕、范振鋒、思敏的《開心大派對》節目訪問，宣傳2月25日於文化中心舉行的《李龍基笑看人生演唱會 2025》，透露到時會演唱經典金曲之外，亦會唱大家從未聽過的，但就表示不是唱時下歌手的歌曲，覺得好難記，更大讚家燕姐好勁，識唱識跳早前熱爆的《APT.》，並請家燕姐教他跳《APT.》。

基哥預告演唱將以大家完全估不到的造型亮相：「會好特別的，一定不是皇帝造型，分分鐘可能係和尚…….唉，講起都好遺憾，咩角色都演過，唯獨未演過和尚，好想試下剃光頭感覺。」他並謂，因為揀了太多歌，被逼要cut歌：「cut歌會好心痛，唯有cut講故事，反正自己唔擅長，留日後再到榕樹頭講，哈哈！」阿范問基哥有沒有留意現今的樂壇，基哥表示：「有呀，我鍾意樂隊Mr.及Rubber Band，以前玩Band，但不唱歌，當時隊友唔知我識唱歌。」家燕姐即爆基哥玩小提琴好叻，提起玩小提琴，基哥就講起幼時家貧，如何沒錢學會小提琴：「好細個時，已經好鍾意玩小提琴，求阿爸好耐，才可以買到一個45元小提琴，因為家境好困難，沒錢向老師學，我係自學的。」