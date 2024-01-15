熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-15 16:23:00

李龍基與未婚妻Chris未定婚期 否認「提款基」傳聞 為爺孫戀澄清

分享：
李龍基與未婚妻Chris未定婚期 否認「提款基」傳聞 為爺孫戀澄清李龍基與未婚妻Chris未定婚期 否認「提款基」傳聞 為爺孫戀澄清

李龍基與未婚妻Chris未定婚期 否認「提款基」傳聞 為爺孫戀澄清

73歲李龍基與細36年女友王青霞（Chris Wong）「爺孫戀」已到訂婚階段。有傳李龍基將手頭上7個物業樓契過戶全歸Chris名下，加上二人預告於去年底結婚，但遲遲未有成事，惹起外界注意。

早前，李龍基未婚妻Chris乘小巴時，曾遭一名疑似李龍基支持者襲擊，她身穿厚衫仍跌到臉部、膊頭、腰、腳等部位出現瘀痕；據Chris描述，施襲者當時表示：「賤人，嘔返7層樓出嚟，唔好再呃李龍基」，相信不是點錯相。李龍基覺得事態嚴重，決定唔畀Chris再單獨外出，而李龍基近日接受媒體訪問，公開澄清外界對Chris不利的傳聞。

李龍基與未婚妻Chris沒有悔婚的打算，料會在美國結婚（chrisart1017 IG） 李龍基與未婚妻Chris不時結伴出席朋友聚會。（chrisart1017 IG） 李龍基與未婚妻Chris與吳幸美合照。（chrisart1017 IG） 李龍基與未婚妻Chris澄清不實傳聞，指女方家境不俗。（chrisart1017 IG）

Chris父親曾以股份及Tesla作分手回報

李龍基受訪時，澄清並未將物業業權轉讓未婚妻Chris，指Chris家族於佛山有間大工廠，而Chris自己都有一層1,800多呎及一層1,500多呎的物業。李龍基又指Chris父親曾經反對二人戀情，甚至開出送股份及送電動車Tesla的豐厚條件，希望李龍基離開女兒。

李龍基提到，Chris早於10歲就被家人送往美國讀書，強調家境不俗；Chris亦補充指自己從小學琴、畫畫、寫書法，又曾學習揸飛機，單單學費已過40萬美金。

李龍基不時與未婚妻Chris放閃 李龍基不時與未婚妻Chris有新聞傳出 李龍基不時與未婚妻Chris見石修等朋友 72歲的李龍基跟36歲未婚妻Chris譜出爺孫戀 72歲的李龍基跟36歲未婚妻Chris譜出爺孫戀 72歲的李龍基跟36歲未婚妻Chris譜出爺孫戀 李龍基跟Chris出雙入對，今次受訪更分享跟未婚妻相識經過。

李龍基Chris料赴美國結婚

同時李龍基對於Chris被拍指用電腦作畫及其子女向媒體控訴被呃錢兩點大感心痛，亦表示不解低質的人討論。李龍基澄清Chris的畫作全是自己手筆，其次自己仔女幾乎從未於媒體曝光，並無接受訪問，又指Chris與自己子孫相處融洽，不時互傳訊息及食飯。

另外，對於仲未結婚一事，李龍基解釋早前Chris家中有白事，須按照傳統及家人意願，100日內不可以辦喜事，因此將婚事延期，Chris補充指二人從未想過悔婚，亦指自己不會無理咒家人。至於最新婚期，二人就仲未定好，但就表示會去美國籌備，亦唔會鋪張大搞。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受