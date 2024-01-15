李龍基與未婚妻Chris未定婚期 否認「提款基」傳聞 為爺孫戀澄清

早前，李龍基未婚妻Chris乘小巴時，曾遭一名疑似李龍基支持者襲擊，她身穿厚衫仍跌到臉部、膊頭、腰、腳等部位出現瘀痕；據Chris描述，施襲者當時表示：「賤人，嘔返7層樓出嚟，唔好再呃李龍基」，相信不是點錯相。李龍基覺得事態嚴重，決定唔畀Chris再單獨外出，而李龍基近日接受媒體訪問，公開澄清外界對Chris不利的傳聞。

73歲李龍基與細36年女友王青霞（Chris Wong）「爺孫戀」已到訂婚階段。有傳李龍基將手頭上7個物業樓契過戶全歸Chris名下，加上二人預告於去年底結婚，但遲遲未有成事，惹起外界注意。

Chris父親曾以股份及Tesla作分手回報

李龍基受訪時，澄清並未將物業業權轉讓未婚妻Chris，指Chris家族於佛山有間大工廠，而Chris自己都有一層1,800多呎及一層1,500多呎的物業。李龍基又指Chris父親曾經反對二人戀情，甚至開出送股份及送電動車Tesla的豐厚條件，希望李龍基離開女兒。

李龍基提到，Chris早於10歲就被家人送往美國讀書，強調家境不俗；Chris亦補充指自己從小學琴、畫畫、寫書法，又曾學習揸飛機，單單學費已過40萬美金。