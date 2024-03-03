李龍基表演諗起Chris淚灑舞台 獻唱突壞音響展超強執生力

李龍基每日風雨不改到大欖探望未婚妻Chis王青霞，今早他以老翻名牌打扮現身，再度引來網民關注他的淘寶衣服。 基哥的一舉一動引來大家關注，就連他月底的酒樓騷亦火速爆滿，要加開一場。他表示自己一直都有做類似工作，自己只收歌酬，甚至透露老闆見反應很好，很可能會再加開。

基哥問大家發育正常嘛 酒樓騷會否再加場就未知，但基哥今日探完Chris後，換上歌衫便到黃大仙出席嘉年華活動，以壓軸嘉賓身份出場。 以一身紫色西裝打扮的他戴上紅色牛仔帽，上台向在場觀眾打招呼，更刻意壓低聲線問︰「大家好嗎？生活愉快嗎？發育正常嘛！乜都假，最重要身體健康！」他再跟觀眾閒談幾句，全場氣氛非常高漲，接住他唱出《男子漢》。

壞音響即時執生 不過，音樂響起不久，便完全沒有聲音，基哥亦執生非常快，自己立即擺出不同動作，又叫在場人士拍手，表示只要大家的掌聲便能恢復音響。未幾音樂再次響起，基哥便中氣十足唱畢整首《男子漢》，全程都表情、動作多多，台下觀眾亦聽得如痴如醉。

自認38歲 之後他又搞笑表示要多謝玉黃大帝令天氣很好，他說︰「梗係啦！風雷雨電都任我差遣，我叫佢唔好落，就唔會落！」他說︰「做人最緊要乜都唔好理！年齡之嘛，最重要心境！我今年都38啦！」令在場人士笑過不停。基哥唱出英文歌時，有兩名女士遞上利是。