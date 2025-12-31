李龍基被YouTuber質疑講大話 曾稱王青霞父母在德國

75歲的李龍基與小36歲未婚妻王青霞（Chris）的「爺孫戀」正式宣布玩完。基哥接受訪問哭談分手，儘管Chris原來是人妻兼人母，但他仍表現大方祝福女方，最後不禁落淚。 基哥在訪問表示在冬至之後，「佢正式提出分手」，而YouTuber「導遊哥哥」Hugo在聖誕時拍到「提出分手」後的Chris沒有失魂落魄，在父親的工廠如常上班幫手搬貨。昨日「導遊哥哥」再次公開拍到王青霞的最新照片，見到她如常搬貨上落，但收工時並未與真老公陳先生同行。此外，他亦發布王青霞父母去年的出入境記錄，發現Chris的父母曾來港探監，並非基哥所言身在德國，質疑基哥講大話。

「導遊哥哥」發布的出入境紀錄見到在王青霞在港被捕當天，即去年2月18日，父母曾經洲頭咀出境，7日後再由深圳灣入境，似是來港了解女兒的情況。如果王青霞的父母曾來港，這樣跟基哥的說法有出入。

去年基哥於王青霞被捕後數天現身大欖懲教所，被問到王青霞的父母是否知情，他表示︰「佢屋企人仲喺德國仲未返嚟，要月尾先返嚟。我徵求吓佢(王青霞)嘅同意，佢同意我就會接觸佢。」至於陳先生及王青霞的細佬，就未曾來港探望。至於基哥是因為Chris向他訛稱父母在德國，還是別有內情，就只得他們才知道。

基哥曾就「導遊哥哥」Hugo的爆料作回應，稱希望他多報道有養份的資料，不要再分太多精力和時間報道他們的事。Hugo則透過《am730》回覆基哥說：「我都欣賞您唱嘅歌，晚輩謹記基哥教誨，感激您，要保住社會倡議的道德底線呀，免糟人話詬就唔好啦！懸崖勒馬呀...基哥！」 基哥在今次談情傷的訪問中強調不欲深究有關分手細節，此番公開回應只為呼籲自媒體停止騷擾對方。當被問到有沒有跟Chris的父母見面，基哥稱從未見過對方父母，只知對方家長對這段關係頗有成見。他稱分手對Chris來說是好事，見到對方有家庭，「自己可以抽身離開」，認真大量！