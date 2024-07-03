李龍基認有女引誘自己 自爆未婚妻王青霞入獄後多女埋身

他笑謂︰「我都覺得自己好紅，好多人都懷疑我某啲場合喊係咪假，話我戲子佬，但做戲嘅人一定感情好深厚！真實情況係有時真情流露！」他又稱有時唱歌太過投入也會哽咽唱不到下去。

李龍基將於7月21日在旺角舉行《李龍基基不可失．真情流淚演唱會》。整個演唱會大玩食字，他表示名稱由一班後生仔去構思，自言他也是一名後生仔，心態很年輕，加上名字有別過去舊古風格，今次玩味濃可以吸引更多人留意。

基哥表示自己是一個很正能量的人，所以在演唱會上一定會為大家帶來歡樂。他又提到稍後會出新歌，關於環保，並謂「有時要自己救自己！最重要正能量！」問到會否寫一首歌比未婚妻，他表示「應該冇咁需要」，他解釋因為Chris愛他唱歌，他唱甚麼歌，Chris都喜歡，相信待她出獄之後，自己會用歌聲令對方忘記不好的東西。

每次探Chris必問︰嫁唔嫁

基哥受訪時再被問到未婚妻Chris王青霞，他表示過去在家一直都有Chris在，現時只得自己，所以會多些出來活動，使心情好些。提到他堅持會迎娶Chris，基哥說︰「我依家對住燈火都係咁講，每次入去探佢，都好認真同佢講『你嫁唔嫁？你記住呀！你一出嚟就要嫁我！』我唔會食言！」

他稱得知Chris的刑期之後，跟自己想像中有落差，心情非常難受，但始終都要接受現實。他又指Chris扣埋其他日子，只需坐一年多。他強調自己是有真感情！

被女flirt拒受引誘

信誓旦旦會等Chris出來的他坦言自已要面臨好大考驗，因為很多女士向他埋手！他說︰「我一個人喺出面一年，你知啦！呢行真係好多引誘(把持得住？)我得嘅！我都唔怕講，真係好多！Chris都知，直情有啲WhatsApp我話『不如我做你女朋友啦！』(有幾多女人搵你？)唔講啦！」再追問有幾多女性向他調情，他表示大概一隻手可以數得晒，更指她們有些跟他說『你一年喎！你點等呀！我做住你女朋友先啦！』」他自言頂得住，更知道很多人只是講笑。他直言不會向誘惑低頭，並稱每次去探Chris時，都會向她大派定心丸，自己亦相信Chris對他也很有信心！