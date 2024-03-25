李龍基變加藤基 酒樓騷搞㷫全場氣氛超high

李龍基因為未婚妻王青霞(Chris)成為新聞人物，雖然另一半身陷囹圄，但基哥沒有因此影響工作表現。繼早前為麥明詩、盛勁為的圍村婚宴當嘉賓後，昨日(24日)他在香港仔一酒樓舉行的《李龍基好SING之夜》，全場坐無虛席，基哥向來是搞氣氛能手，整個演出令在場的老中青幼都非常開心。

全場high爆 基哥的酒樓騷共有兩場，另一場在明天(26日)舉行，主辦方因應26日場反應熱烈於是加開昨日的表演，現場筵開21席。基哥現身時，全場人士歡呼，他亦多次走入人群中跟大家拍照握手，多位女士更向他遞上利是。基哥雖然年過七十，但他的活力絕不輸給年青歌手，更連唱十多首金曲，氣氛超高漲。

觀眾大叫encore 基哥見到有人表示自己生日，他更加唱生日歌，又不忘拿自己的新聞開玩笑，並謂自己若後生再勤力些，相信自己的成績可勁過甄子丹，又稱自己年青時曾習武，識蛇形刁手，日字衝拳。基哥唱歌時，也不時擺出傳奇AV男優加藤鷹的招牌手勢。最後，基哥在一眾人士熱烈要求encore下，再出場加唱一首，全場狂呼。不過，基哥就婉拒傳媒訪問，表演完畢後便在工作人員陪同下離開。