李龍基讚未婚妻高質要𥄫實 爺孫戀生B順其自然

現年72歲的李龍基計劃今年跟36歲女友Chris結婚，自言力心有力的他，獲百年老字號的香港中成藥品牌「位元堂」垂青，拍攝男士系列補健產品廣告，他直言絕不尷尬，「年紀大咗係需要補充，令某方面功能強大，唔好話特別強大，保持正常已很開心。」他笑言，「若果冇咁嘅行為，人類就絕種，所以我覺得好嘅產品就值得推薦。」

不介意被指「爺孫戀」 對於外界以「爺孫戀」形容李龍基與女友的關係，李龍基坦言絕不介意：「由始至終覺得愛情係冇年齡區分，最重要佢真心對我，我又真心對佢。」對於擁有一個年輕貌美的女友，李龍基當然感到自豪，不介意身邊朋友羨慕或妒忌。他亦坦言女友如此高質，自己難免會有壓力，所以在潛意識下，不自覺地迎合對方面，處事及說話模式都變得年青。他鬼馬地說：「話冇壓力就假嘅，所以我都要𥄫實啲，呢個世界除咗我，仲有好多男士都鍾意呢一類型，所以我都𥄫得好實，放心。」李龍基十分寵愛女友，他透露互相包容便是二人相處之道，談到婚後可有生育計劃？李龍基表示會順其自然。