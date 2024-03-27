李龍基酒樓騷繼續滿場飛 林作成功握手合照︰人生第一次追星

李龍基昨日(26日)在香港仔某酒樓舉行另外一場《李龍基好SING之夜》，第二場的酒樓騷坐滿賓客，兼且仲有特別嘉賓林作與裕美到場。基哥曾經穿著粉紅色的巴黎世家牛仔褸與未婚妻王青霞(Chris)接受傳媒訪問，林作亦都穿上同款外套到場。 李龍基繼續是氣氛搞手，邊行邊唱，期間有不少女歌迷拉著跟他影合照，也有在場人士向他遞上利是。

李龍基稱林作做林兄 林作在IG分享昨晚情況，影片見到李龍基去到林作那一圍時，裕美輕拍林作的背問他是否很緊張，並給予他鼓勵。其後基哥笑笑口跟林作握手，基哥謂︰「原來係林兄你呀？多謝你呀！」此時林作稱對方是偶像，並謂︰「我要跟你學嘢，要拜師！你係我偶像！」基哥謂︰「你客氣！感謝你光臨！」當基哥轉身走去下一場時，大會攝影師著他跟林作影大合照。 林作拜見李龍基逐格睇︰

林作︰ 自己從未試過最緊張 林作上載自己跟基哥握手的照片，留言謂︰「人生第一次追星，見證自己從未試過最緊張的一刻，拜見基哥！」之後他再上載跟基哥握手的合照，見到林作笑得非常開心，他又拿住基哥的卡仔啜咀合照，他說︰「好開心的一晚。基哥的手很厚身好軟，我成晚訓埋都唔肯洗手 ！」 另外，現場有不少人士見到裕美大讚她非常靚女，並覺得林作跟她頗合襯。