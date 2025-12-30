李龍基預告留港過跨年夜 冇諗住返內地搵未婚妻Chris

李龍基未婚妻王青霞(Chris)自出獄之後，消失得無影無蹤，引起外界不斷揣測二人已經低調分手。

李龍基曾經多次公開表示會娶Chris為合法妻子，甚至稱呼Chris叫老婆仔。神隱多時的Chris近日被Youtuber「導遊哥哥」Hugo發現身處佛山為父母打理業務。

有傳Chris早年與華裔美國軍人訂婚，並育有一名十多歲兒子，《am730》最近收到一批照片發現Chris的老公陳先生並非軍人，而是Chris父親的得力助手，現年是64歲，資料中可到王青霞跟陳先生的婚姻仍然是有效，若果在內地重婚是犯法。基哥日前被問到有否向Chris了解，會否跟女方劃清界線，他回覆《am730》表示：「 事情正在了解中。」基哥昨日（29日）再被傳媒追問Chris「瞞婚」傳聞，他表示：「感情要嚟就嚟，要走就走，上天注定。」