李龍基2025年重新出發 提Chris王青霞又喊強調對未婚妻情不變

李龍基將於2月25日在文化中心舉行《李龍基笑看人生演唱會2025》，他表示今次個唱的主題是大會希望他可以重新出發，「事實係有一排低沉啲，好多方面唔開心，咩都唔想做，唔想見人。依家唔係啦！你睇我精神煥發，全新一個李龍基，真係要重新出發！」他表示自己一向都是正面的人，坦言大家都見到他有一段時間不開心，形容那段時間是谷低，現在是谷低反彈。

基哥表示現時在家中會自彈自唱，演唱會的準備進度亦非常好。提到有網民看見他練歌畫面是身在凌亂的屋企，他表示昔日未婚妻Chris王青霞在家時，不是那樣，現時「一支公係差啲」。他稱待Chris出獄之後，便會立即回大陸註冊，之後再申請她落來團聚，所以有信心屋企未來會整齊些。

然而，提到Chris是否得知他開騷時，基哥不禁老淚縱橫，哽咽說︰「當然……好開心……嗯……嗯……(有冇寫信俾你？)有嘅……以前每次開騷都有佢係我身邊，但呢次得我一個。得嘅！無問題！我搞得掂！況且身邊有好多好朋友話一定幫我，我唔需要太擔心。」他又提到Chris很愛聽他唱歌，「每次我係台上唱歌，佢就係台下眼甘甘望住我。佢有同我講上次做唔到唔緊要，呢次要努力，唔好辜負你嘅聽眾，所以今次我好俾心機做！」