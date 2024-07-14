杏花新城︱陳柏宇父女檔挑戰 《杏運Summer Fun 2024》充氣水果樂園

Abi一到場已急不及待試玩《杏運Summer Fun 2024》大型充氣水果樂園的設施。

為迎接即將到來的體壇盛事、四年一度的巴黎奧運會，港鐵商場杏花新城於商場2樓，設置3個大型吹氣裝置，舉行《杏運Summer Fun 2024》活動，並請來陳柏宇(Jason)偕同其囡囡Abigail(Abi)為活動舉行揭幕儀式。Jason與Abi不但率先試玩3個充氣遊樂設施，又與現場觀眾及fans大玩競技遊戲，派發豐富禮品。 杏花新城請來商台DJ急急子擔任司儀，介紹《杏運Summer Fun 2024》大型充氣水果樂園的設施，急急子說：「充氣水果樂園包括『充氣西瓜入樽派對』、『充氣菠蘿攀爬大冒險』及『水果盤充氣樂園』，由商場與本地設計師Ken Lo合作設計，在商場內不同角落，亦可看見其原創裝置作品，消費滿指定金額，更可換購精美禮品。」

Jason 讚商舖集中最啱一家同行 之後Jason拖著Abi出場，看見色彩繽紛的充氣樂園，Abi已急不及待想試玩，Jason笑指：「Abi聽到有充氣彈床玩，即刻話要跟埋過嚟。」他大讚杏花新城非常方便，今個夏天又設置充氣水果樂園，並有香港設計師創作得意卡通色，給一家大少打卡留念，「杏花新城商舖集中，而且有齊世界各地運動品牌，我出trip或去旅行，都在這裡選購用品，因為可以一次過買齊運動裝備。而且食肆種類包含環球美食，玩到攰或者肚餓可以即刻搵嘢食。」急急子補充，杏花新城會在暑假期間每個周末，推出夏日DIY工作坊，讓一家大少開心歡度暑假。 問到剛放暑假的Abi，有甚麼課外活動想挑戰，她稱想挑戰游水，爸爸則想Abi：「學習坐定定食飯。」問Jason今個暑假會否陪伴妻女出外旅行，他說有工作在身未能同行，Abi則稱：「會同旅行媽媽、契爺、契媽去澳洲旅行。」其後大會請來兩位幸運fans，與Jason進行「彈床糖黐豆」遊戲，Abi負責擔任評判，看見爸爸落力比賽，囡囡即判Jason大獲全勝。之後請出一對觀眾父女，與Jason父女作賽「123紅綠燈」，由於Abi被場內充後彈床吸引，拖慢完成時間，因此由觀眾父女勝出，而頒獎時Jason就把獎品送給與他作賽「彈床糖黐豆」的fans，場面緊張又溫馨。

推薦兒童暑假放電首選 難得現場聚滿fans與觀眾，玩完遊戲Jason即場獻上好歌《有天》，舒緩現場緊張氣氛，Abi則化身成小fans為爸爸打氣，問他會否教女兒唱歌，Abi稱自己是學校樂團成員，「我被安排到大提琴組，暑假想學大提琴。」Jason指：「作為家長，希望俾佢自己探索，搵自己喜愛的興趣。不過Abi比較她好動，鍾意運動、游水、曬太陽，《杏運Summer Fun 2024》咁多嘢玩、咁多優惠，可以多啲帶佢過嚟放電。」Jason又叮囑大家支持香港運動員，為他們比賽時打氣加油。