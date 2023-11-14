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娛樂
2023-11-14 17:05:50

村超｜黃日華被內地網民狂轟踢茅波無品 拍片鞠躬致歉

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黃日華與貴州村超比賽跟對手有不少碰撞，更因為踢中對方而罰黃牌。

香港明星足球隊早前與貴州榕江村超聯隊在香港大球場比賽，最終由明星足球隊以31擊敗對手不過，黃日華在比賽上被對手侵犯而跌在地上，滾在地上的他向對手伸腳，跌中對方的背部。片段在內地引來勁大迴響，更有網民製作了一條多角度的「香港明星黃日華發火甩人踢人視頻」。片中見到華哥除了有踢倒對手的畫面，亦有他從後掃跌對方的畫面及在球場上與對手推撞。

黃日華當日表示一直以為是友誼賽，沒想到一開波對方便踢中他的右邊大腿，令多年沒發光的他無名火起然而，這幕就沒有出現在「香港明星黃日華發火甩人踢人視頻」，至於華哥亦因為踢到對方背部而被球證發出黃牌。

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黃日華在球場上有「噴火華」之稱。

華哥在社交平台上載道歉影片，更表示自己反省過後，覺得自己的情緒管理做得不好，要向「所有村超球隊的球員們、貴州的朋友、全國的球迷、所有的網友，我要跟你們說聲抱歉。」華哥亦在影片中鞠躬以示誠意。

他在影片中說到︰「本來整個活動都非常完美，可是給我一個不理智的行為給破壞了，帶了一點遺憾。這幾天我看多好多視頻，也看過所有網民對我的批評，我都全部一一接受，因為經過自我反省之後，我覺得我在控制情緒方面真的做得不好，還有很多需要改善的空間，在這裡我覺得我是做錯了，所以在這裡我要跟所有村超球隊的球員們、貴州的朋友、全國的球迷、所有的網友，我要跟你們說聲抱歉，對不起，我錯了，對不起。我是非常喜歡踢球的，在這裡我保證，也不容許自己，再有這樣的情況發生，希望在往後的日子，在球場上，你們可以看到一個全新的黃日華，也希望經過我們共同的努力，可以把我們的國家，香港的足球運動可以繼續發揚光大，祝大家身體健康，謝謝。」

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黃日華這一腳令大陸網民火起，但亦有人指他寶刀未老。

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