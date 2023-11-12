村超｜73歲叻哥領軍贏3:1 形容為人生第三次高潮

香港明星足球隊昨日與貴州榕江村超聯隊在香港大球場比賽，最終由明星足球隊以3︰1擊敗對手。香港明星足球隊的成員包括︰陳百祥、譚詠麟、黃日華、何家勁、羅家英、苗僑偉、李子雄、洪天明、關禮傑、何猷亨、劉浩龍、陳國坤、鄧兆尊、洪天明、梁競徽、李雨陽及徐榮等，另有多位前職業球員助陣。

73歲的叻哥、譚詠麟以及77歲羅家英均有落場，家英哥出場時，全場球迷報以掌聲。由於明星足球隊成員年紀都比貴州榕江村超聯隊大，叻哥坦言對家非常搏命，在開波15分鐘後被他們先入一球，但一個烏龍波，令對方泄氣，最後明星足球隊力追之下，以3︰1勝出，叻哥認為是意料之外。