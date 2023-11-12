村超｜73歲叻哥領軍贏3:1 形容為人生第三次高潮

香港明星足球隊昨日與貴州榕江村超聯隊在香港大球場比賽，最終由明星足球隊以3︰1擊敗對手。香港明星足球隊的成員包括︰陳百祥、譚詠麟、黃日華、何家勁、羅家英、苗僑偉、李子雄、洪天明、關禮傑、何猷亨、劉浩龍、陳國坤、鄧兆尊、洪天明、梁競徽、李雨陽及徐榮等，另有多位前職業球員助陣。
73歲的叻哥、譚詠麟以及77歲羅家英均有落場，家英哥出場時，全場球迷報以掌聲。由於明星足球隊成員年紀都比貴州榕江村超聯隊大，叻哥坦言對家非常搏命，在開波15分鐘後被他們先入一球，但一個烏龍波，令對方泄氣，最後明星足球隊力追之下，以3︰1勝出，叻哥認為是意料之外。
黃日華被罰黃牌
提到今次賽事，黃日華落場不久，便被對方鏟腳，令他無名火起，向來有「噴火華」之稱亦忍不住發火。他受訪時稱一直以為是友誼賽，沒想到一開波對方便踢中他的右邊大腿，令多年沒發光的他無名火起。不過，華哥在比賽期間更曾一度從後大力掃跌對方，之後再因為被對方侵犯滾在地上，他借勢踢人而被球證發出黃牌。
叻哥否認出茅招
至於叻哥同樣出現犯規情況，他出腳攔截對手時，踢中對方大腿，事後否認自己出茅招，稱年紀大，因為已73歲，「收唔切腳」，並謂他與譚詠麟、家英哥三人的歲數，加起來已等於對方11個球員的總和。他說︰「73歲仲踢場激烈足球，仲有過億人睇直播，依家4、5點都會笑醒，因為咁嘅年紀都仲有呢啲奇遇，一個球槌有50億點擊，全世界都請我哋去踢，仲要依家人哋嚟挑機，人生第三次高潮！第二次係運財至叻星，第一次係識到我老婆。」他認為太太黃杏秀應該很感動，因為見到一個阿伯在球場仍可以在球場上跑來跑去，並希望自已可以踢到83歲。