杜以辰演音樂劇《我們的青春日誌》挑戰難度獨攬兩個女主角色

杜以辰(前名杜小喬)於3月中公映的音樂劇《我們的青春日誌》中，一人獨攬兩個性格迴異的女主角色，挑戰精神分裂極限。她於每星期六場的演出裡，3場演溫柔文靜的Jessica，3場飾演熱情奔放的Nancy，她坦言在演出前曾擔心會混淆兩個角色，「但原來做演員真的有『上身』這回事！只要化了角色的妝，以及穿上角色的戲服，整個人就自然投入其中，用她的目光觀照世界，感受及表達喜怒哀樂。」

熱情奔放Vs 溫柔文靜 在香港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》中，Jessica是品學兼優的乖乖女班長，而同學及閨蜜Nancy則是周旋於無數狂蜂浪蝶之間的收兵娘娘，二人的氣質及個性各走極端。2019年，當時仍為杜小喬的杜以辰演Jessica。本年3月中起，杜以辰挑戰藝術高難度更上一層樓，於每星期六場的《我們的青春日誌》中，3場飾演溫柔文靜的Jessica，三場飾演熱情奔放的Nancy，遊走於兩個截然不同的角色之間，為觀眾帶來一浪又一浪的新鮮感。