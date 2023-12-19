杜以辰素顏上陣演病人 推新歌《重拾呼吸的節奏》盼感染大眾

前名杜小喬的杜以辰曾經是網絡女神，如今在網絡上仍人氣甚高，不時帶出正能量給予網友，近日她與由醫療界別專家組成的疫苗學堂及一站式醫療平台高燒合作，宣揚預防肺炎的健康醫療訊息，希望大家可以透過打疫苗預防疾病，減低患重症及發病風險。
今次疫苗學堂希望以歌曲感染大眾，特別邀請杜以辰獻唱歌曲《重拾呼吸的節奏》，並擔任MV女主角，透過溫情、勇敢及自強來傳遞訊息，藉此宣揚預防肺炎的重要性。在MV中，杜以辰飾演病人並以素顏上陣，因病長期要在醫院治療，連生日也要在醫院度過，幸好獲得爸爸、醫護悉心照顧，最終成功戰勝病魔，趕及出院與家人歡度佳節，並以手織冷頸巾回報爸爸一直以來的照顧及保護。
事隔三年，杜以辰再度開金口唱新歌，她坦言其實一直未有放低過歌唱事業，她稱：「對上一隻歌已經係2020年，其實之後都有一隻歌嘅，不過仲未推出，今次好開心可以唱到呢首歌，係我冇接觸過嘅曲風，希望帶出勇敢自強嘅訊息俾大家。我前期都有花好多時間去練習，最記得有次收工已經凌晨2、3點，但我仲去練歌。首歌前後錄咗兩日，可能我之前一直有玩音樂舞台劇，所以唱歌技巧都可以互相應用到。」對於在MV中要素顏上陣，她坦言不覺得是犧牲，更自爆原來素顏是自己提出：「因為當日拍MV嘅call time好早，我當時冇化妝去到現場，導演一見到我就叫我化妝先，不過我諗諗下覺得我扮病人，其實係唔需要咁靚，所以就同導演講不如唔好化，我自問平時都有護膚，加上拍攝時有打燈，所以出嚟效果唔錯。」