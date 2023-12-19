杜以辰素顏上陣演病人 推新歌《重拾呼吸的節奏》盼感染大眾

前名杜小喬的杜以辰曾經是網絡女神，如今在網絡上仍人氣甚高，不時帶出正能量給予網友，近日她與由醫療界別專家組成的疫苗學堂及一站式醫療平台高燒合作，宣揚預防肺炎的健康醫療訊息，希望大家可以透過打疫苗預防疾病，減低患重症及發病風險。

今次疫苗學堂希望以歌曲感染大眾，特別邀請杜以辰獻唱歌曲《重拾呼吸的節奏》，並擔任MV女主角，透過溫情、勇敢及自強來傳遞訊息，藉此宣揚預防肺炎的重要性。在MV中，杜以辰飾演病人並以素顏上陣，因病長期要在醫院治療，連生日也要在醫院度過，幸好獲得爸爸、醫護悉心照顧，最終成功戰勝病魔，趕及出院與家人歡度佳節，並以手織冷頸巾回報爸爸一直以來的照顧及保護。