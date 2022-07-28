杜如風王頌茵與梁朝偉林宥嘉夢中見 保錡連發夢都大叫：我愛張家輝

ERROR成員保錡首次與鍾慧冰和媚姨主持ViuTV節目《Auntie妳好》，跟兩位語出驚人的Auntie，擦出不少火花。在本周一(25日)開播的《拆你個夢》，保錡改與風格截然不同的杜如風(Helen)和王頌茵(Kathy仔)拍住上，3人初次合作，接受本報訪問時，火花四濺，輪流發送笑彈。

保錡廢話最搞笑 向來紮紮跳主持旅遊節目的杜如風，首次坐定定在錄影廠做主持，她坦言，「初時是害怕，但幸好有他們在身邊，當我發夢時有他們會幫我兜。」談到與保錡和Kathy仔首次合作的印象，她笑言，「我覺得佢(保錡)好搞笑，但佢答嗰啲嘢又廢廢哋，語無倫次！」Kathy仔直言好擔心，「因我不像他倆飄忽……」保錡即搶白說，「不是飄，是talkative！」Kathy仔續稱，因為不像他們健談，擔心接不上兩人的對話，「不過合作慣了，發現大家都好夾，流程好順暢。」問到3人可想過為節目添食，杜如風和Kathy仔認為言之尚早，保錡興奮表示，期望提出自肥計劃，拍旅遊版《拆你個夢》，又提議要找古天樂、梁朝偉、偶像張家輝、金城武和梁朝偉等，拍「拆夢版」電影《明日戰記》，非常厲害。

化身「佛洛唔醫得」 每集節目邀請不同嘉賓分享難忘夢境，杜如風大碌人情卡，請來老友何超儀、黃又南、關智斌等擔任嘉賓，同場有解夢專家Binky拆解夢中迷思。問到最深刻是哪位嘉賓的夢境時，Kathy仔就發現，娛圈中人的夢境內容都頗相似，「大家都會發一些給喪屍追、跑不動或過關卡的夢，夢境分析師分析後都是指十分大壓力和焦慮。」她與杜如風大爆保錡經常佛洛伊德上身，為嘉賓解夢，但杜如風強調他是「佛洛唔醫得」，保錡聞言即辯說，「他們發的夢都很相似，例如甩牙、瀨尿、跑不動、遇海嘯等，全部都是對上司感有壓力。」

Kathy 仔與林宥嘉夢中拍拖 正所謂日有所思，夜有所夢，現實中不易近距離接觸的男神女神，只能靠夢中見。Kathy仔羞答答的表示，曾發夢與偶像林宥嘉拍拖，「但林宥嘉已結婚，我發夢看到他已足夠。」保錡則大力慫恿Kathy仔私訊林宥嘉表白，即場以保錡腔的爆笑國語示愛：「林宥嘉，我很喜歡你！」保錡自言沒試過與女神夢中見，連偶像張家輝都沒夢見過，「我倒曾在夢中於台上大嗌一句我愛張家輝，當時我獲得男新人金獎或歌手獎之類。起床後再諗起，點解這麼黐線，在樂壇頒獎禮大叫張家輝，後來發現原來他都做過歌手。」早前他終在金像獎頒獎禮圓夢，獲張家輝點名打招呼，更有機會與偶像握手，保錡突然認真表示，「想警惕大家無論出身如何，只要對夢想有堅持，即使遙不可及，一定有機會追到，不要輕易放棄。」