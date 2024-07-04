杜如風預告出發九州拍新節目 首度與迷你倉品牌合作繼續買到手軟

睇杜如風（Helen）主持旅遊節目，最舒暢的一刻莫過於她「買、買、買！」不手軟。Helen除了是公認的「日本旅遊達人」，更加是「收藏女王」，手袋、鞋、衣服、藝術品以至紀念品等，她都有所涉獵，藏品多到她自己也數不清！Helen早前接受訪問時就預告，6月會出發九州拍全新旅遊節目，為期24日。而出發前，她亦為城中一家迷你倉品牌拍攝了一系列宣傳短片，Helen直言是次合作令她的藏品有更理想的儲存和展示空間，今次旅程可以繼續買到手軟！

轉季收納猶如打仗 專人上門服務隨時召喚「寶貝」超方便

自言有無限購物慾的Helen表示，今次出發拍攝旅遊節目只是準備了3個行李箱，「擔心帶太多個買唔到太多嘢返嚟，唔帶到時即場買唔到又唔知點算好！」作為「收藏女王」，Helen不乏租用迷你倉的經驗，但與迷你倉合作卻是第一次，她笑稱希望品牌方可以提供專屬折扣優惠，等她可以「多買多租」。Helen又指自己經已開始轉季，大部分冬裝已整理好並儲存於迷你倉，但直言每次轉季屋企就猶如打仗，加上要親自搬到迷你倉，一來一回要花費不少時間。「我知道至尊迷你倉（One Storage）全新推出專人上門收納『One Box迷你箱』服務，對我嚟講真係超方便，可以舒舒服服喺屋企等人上嚟收件，又可以隨時召喚我啲『寶貝』返嚟。」