杜如風預告出發九州拍新節目 首度與迷你倉品牌合作繼續買到手軟

睇杜如風（Helen）主持旅遊節目，最舒暢的一刻莫過於她「買、買、買！」不手軟。Helen除了是公認的「日本旅遊達人」，更加是「收藏女王」，手袋、鞋、衣服、藝術品以至紀念品等，她都有所涉獵，藏品多到她自己也數不清！Helen早前接受訪問時就預告，6月會出發九州拍全新旅遊節目，為期24日。而出發前，她亦為城中一家迷你倉品牌拍攝了一系列宣傳短片，Helen直言是次合作令她的藏品有更理想的儲存和展示空間，今次旅程可以繼續買到手軟！
轉季收納猶如打仗 專人上門服務隨時召喚「寶貝」超方便
自言有無限購物慾的Helen表示，今次出發拍攝旅遊節目只是準備了3個行李箱，「擔心帶太多個買唔到太多嘢返嚟，唔帶到時即場買唔到又唔知點算好！」作為「收藏女王」，Helen不乏租用迷你倉的經驗，但與迷你倉合作卻是第一次，她笑稱希望品牌方可以提供專屬折扣優惠，等她可以「多買多租」。Helen又指自己經已開始轉季，大部分冬裝已整理好並儲存於迷你倉，但直言每次轉季屋企就猶如打仗，加上要親自搬到迷你倉，一來一回要花費不少時間。「我知道至尊迷你倉（One Storage）全新推出專人上門收納『One Box迷你箱』服務，對我嚟講真係超方便，可以舒舒服服喺屋企等人上嚟收件，又可以隨時召喚我啲『寶貝』返嚟。」
分享「護鞋」貼士 公開杜媽媽會擺一物落收納箱
Helen又開心分享自己過往的瘋狂購物史，就連球星Michael Jordan簽名波衫她都有特別收藏，多年前購入價每件$2,000美元，現時已升值至約$12,000美元！問到香港天氣潮濕多雨，擁有過千對鞋的她如何做到「護鞋」有方？她表示鞋盒非常重要，更要用雪梨纸加乾燥劑包好鞋子，做好防潮防氧化處理，絕不可以偷懶，「當然最有效的方法是有額外空間妥善儲存珍藏，而具備24小時恆溫除濕設備的迷你倉就是好選擇。」另外，Helen指媽媽（盧佩貞）多年來均會在她的收納箱中放置一塊肥皂，她笑言不清楚肥皂的實際功用，或許是媽媽的「祖傳秘方」，但的確奏效。
至尊迷你倉營運總監Samson：打造更人性化收納體驗
香港地少人多，無論住宅及商業空間都非常有限，提供額外儲存空間的迷你倉業務自然應運而生。至尊迷你倉營運總監Samson指，集團成立至今超過7年的時間，一直致力提供「低消費，高享受」的服務體驗，並成功吸納學生、教育機構、私營企業、家庭等客群。而考慮到不少港人與Helen一樣追求生活品味，需要更多的收納空間安置藏品，Samson表示One Storage可提供不同款式的自助儲物空間；而全新推出的專人上門收納「One Box迷你箱」服務，則希望打破傳統存倉方面的不便與局限，覆蓋香港島、九龍和新界大部分地區，一般情況下48小時內可上門收取和交付迷你箱，客戶無需再花費時間抑或交通，一個電話即有專人幫手解決所有存倉或提取需要，令整個收納體驗更人性化。
Samson透露，至尊迷你倉有上市公司背景，實力雄厚。迷你倉由專業團隊營運，服務專業，團隊亦留意到近年客戶更著重個人私隱安全，因此集團自家開發客戶服務管理系統，並已於今年第二季投入使用。未來集團將會開設全天候保安控制中心，更加方便監察各分店的保安情況。而集團近期亦於葵涌添置新物業，將會在新分店引入更多設備，以監控迷你倉安全。