杜德偉世界巡迴演唱會上海站圓滿落幕 明年入行40周年期待香港開騷

杜德偉（Alex）世界巡迴演唱會「起來2.0」上海站日前（12月21日）假東方體育中心舉行，演唱會特別選在冬至與觀眾共度溫馨佳節，Alex首度公開演唱新歌《黑日》，此曲融合80年代曲風及流行電子音樂，Alex表示：「畀我遇到《黑日》呢一首歌，我個心好興奮，擺到一啲我自己好熟悉嘅風格入去，同埋好喜歡可以將新舊音樂風格擺埋一齊，最重要就係歌詞喇，佢係一首好正能量嘅歌，我而家呢個人生階段，可以真真正正感受到啲歌詞，唱出嚟係一種真誠。」Alex又解釋歌名意思，指「黑日」代表太陽當中點點的黑色漩渦，喻意縱有困難，太陽底下依然能活出精彩耀眼。

留港度聖誕佳節 新歌首唱之後，Alex更帶來多首經典情歌，包括今次特意新唱的《跟我一輩子》、《改變》等，觀眾更不時主動一同大合唱，配合全場熒光棒閃動，場面壯觀感人。Alex亦有獻唱，彌補去年上海站未唱的《脫掉》，當前奏一響，全場觀眾即站立起舞，氣氛達到高潮！Alex笑言，演唱會中段特意詢問觀眾想聽什麼歌時，不少人高喊此曲，他表示：「歌迷嘅熱情畀返一個energy我，表示佢哋真係好鍾意啲歌，呢個係台上台下融為一體嘅感覺，係演唱會裏面最感動嘅地方。」除了歌曲演出外，是次演唱會也充滿感動時刻。開騷前，Alex好友，香港時裝大師劉培基專程到場支持，演唱會前還與Alex一家在後台共進冬至飯。Alex在台上特別感謝對方的到來，並向太太Ice致謝，表達深情時一度哽咽。當然亦不少得愛子AJ，開騷前他與父親擊掌擁抱鼓勵。Alex台上感謝上海歌迷熱烈支持，表示「冬大過年」，冬至佳節與觀眾共度正代表自己視粉絲為一家人。演出結束後，逾半百歌迷冒著寒冷天氣，站在慶功宴門外等候偶像，Alex熱情地與粉絲合影，更收到不少精心準備的禮物。