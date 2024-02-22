杜德偉圓夢首度攻入小巨蛋 開騷日子暗藏已故父親密碼

杜德偉《Get Up起來》世界巡迴演唱會去年在新加坡、上海等內地城市巡演，反應非常熱烈，各地歌迷都期待Alex到訪。這天Alex親身飛到台灣開記者會，宣布5月18日舉行巡唱台北站！Alex今次更是圓夢首度登上台北小巨蛋開騷。Alex上一次在台灣舉行大型演唱會，經已是超過30年，Alex直言跟歌迷一樣期待已久，而記招上他亦揭露開騷日期，背後蘊藏他跟去世父親的溫馨密碼。

對於能如願踏上小巨蛋，Alex感恩的說：「我覺得人生真係好神奇 ，到咗我呢個年紀仲有第一次，這次攻蛋是一趟圓夢之旅！不只是圓了我的夢，同時也是回應了歌迷的期盼！」記者會亦播出張震嶽和吳克群的祝賀短片，阿嶽更鬼馬說到 :「Alex無論音樂及整個外表狀態都保持超好，令人敬佩！我們相差12歲！大家就知道他整個人有多『金槍不倒』了吧！」

Alex愛子AJ亦驚喜拍片祝賀Daddy, Alex讚囝囝唱歌有天份，有意開騷時來個父子合唱送給台灣樂迷，記招主持曾寶儀亦笑言見證Alex變做慈父，Alex就感性起來說一切都是學習他去世的父親，亦揭露今次開騷日子背後蘊藏的溫馨故事：「剛好5月18日是我爸爸的忌辰，我就覺得那麽巧，因為我爸爸其實他真的半個家在台灣，他有大段時間待在台灣，我覺得冥冥中有他在安排吧。」