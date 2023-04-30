杜德偉新加坡開騷禁赤膊 透視裝獻唱全場一樣high

《杜德偉Get Up起來》世界巡迴演唱會正式展開，昨日在新加坡聖陶莎舉行首場演出。杜德偉(Alex)相隔10年再到新加坡開騷，他在台上直言，十年時間太久，希望下一次毋須再等如此長時間，就能再會新加坡歌迷。

Alex這晚帶領觀眾，再一次穿梭他的音樂旅程，由八十年代出道的廣東歌，唱到後期推出的華語作品，台下歌迷對Alex的杜氏情歌耳熟能詳，大家聽得如癡如醉。Alex在台上憶起要待自己擁有第一首國語歌後，才能到新加坡做宣傳，又想起跟當時同是新人的巫啟賢一齊上節目。Alex這晚狀態大勇，身穿熒光黃色舞衣的他，勁歌熱舞連唱多首快歌。其後Alex又換上牛仔造型，大騷音樂實力，自彈自唱《Go Go Cat》。