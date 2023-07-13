杜德偉月底澳門開騷 入行40年期待再踏紅館舞台

杜德偉（Alex）將於7月29日到澳門舉行《起來GET UP 2023 杜德偉世界巡迴演唱會─澳門站》，演唱會原定於三年前舉辦，2019年在北京啟航後巡迴，可惜受疫情影響，時隔差不多四年再度重啟，Alex信心十足指：「這並不算是壞事，反而有了上次經驗，相信會更加得心應手。」較早前Alex都有捧場去睇張學友澳門演唱會，提起當日Alex都顯得份外興奮，他指：「相信每個人都會好期待學友的演唱會，我當然也想第一時間去睇。而且我們都在同一個場地開騷，率先感受演唱會的氣氛。」

出道已40年

熱愛音樂及舞台的Alex對於今次重啟演唱會，再次跟歌迷見面表示相當興奮，他說：「第二次踏上澳門威尼斯人的舞台相當開心，帶着自己起來演唱會的音樂、燈光及服裝團隊，跟歌迷分享我的經典歌曲，當中更包括有早期和近期的作品，廣東歌、華語、英文通通都有。希望原汁原味大呈現給觀眾，大家除了睇表演外，相信都會別有一番感受，更可以跟大家分享我整個人的成長。」Alex出道已有40年，在這些年間發生許多不同的故事，最希望便是藉着自己喜愛的音樂、透過今次的演唱會向大家分享、盡訴情感。