杜德偉林志穎原來係好朋友！廿年無見仍然好感情

杜德偉與林志穎二人原來識於微時，日前他們在錄影廠化妝間重遇，二人立即自拍留念，大家近把握機會話當年，原來二人對上一次見面已經是廿年前！

他們在社交平台分享重遇的喜悅，杜德偉寫道︰「命運曾經將我們緊緊繫在一起，幾乎每天都想相見，但又沒有原因的分開了各自過著自己的生活，只有偶爾在媒體上看到你的消息，有種既熟悉又陌生的感覺，是所為的君子之交嗎？但情一直都在心中沒有變過，我們的重遇更確定了這是不會改變的事實。」