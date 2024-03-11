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娛樂
2024-03-11 21:20:21

杜德偉林志穎原來係好朋友！廿年無見仍然好感情

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林志穎與杜德偉兩位好友再見面，非常開心！

杜德偉與林志穎二人原來識於微時，日前他們在錄影廠化妝間重遇，二人立即自拍留念，大家近把握機會話當年，原來二人對上一次見面已經是廿年前！

他們在社交平台分享重遇的喜悅，杜德偉寫道︰「命運曾經將我們緊緊繫在一起，幾乎每天都想相見，但又沒有原因的分開了各自過著自己的生活，只有偶爾在媒體上看到你的消息，有種既熟悉又陌生的感覺，是所為的君子之交嗎？但情一直都在心中沒有變過，我們的重遇更確定了這是不會改變的事實。」

當年今日，兩人都沒有太大轉變。

他續寫道︰「看着你經歷了這麼多一路走來，真的非常不簡單，其實我們都是一樣的披荊斬棘到了今天。和你的相聚雖然短暫，但感覺一點也沒有變啊，就像當年Jimmy和Alex在一起的日子，簡單而純淨。我們兩人生的下半場正式開始了，但願我們可以都為這奇妙人生安排給我們的一切而努力，我永遠會是和你互相分享、互相鼓勵的對象，就這麼說定了！」

想不到二人已經有廿年沒見！

林志穎在其社交平台寫道︰「我們因為音樂而愛上這個舞臺，我們因為緣分而成為無話不談的好友，雖然我們都經歷了人生風雨，但幸福的我們都各自有了家庭、還有可愛的小寶貝,在家人好友的陪伴下重新出發回到熟悉的舞臺，不管20年、30年我們永遠會是互相默默加油打氣的摯友，有聊不完的話題，看著彼此向前邁進，祝福彼此，願我們都能夠把這正面的力量帶給更多人。我們這兩隻老虎，一起加油！」

林志穎與杜德偉兩位好友再見面，非常開心！

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