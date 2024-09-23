杜德偉澳門演出有囝囝做助手 上海無錫遇風雨無阻fans出席

杜德偉昨日專程赴澳門為《2024大灣區電影音樂晚會》演出，並碰見很多好朋友，包括葉童、葉麗儀、B哥哥（鍾鎮濤）、王力宏、李治廷、曾比特、薛凱琪、周柏豪等，十足舊同學聚會。最難得的是囝囝AJ化身成為助手，為他拍照、練歌、按摩等，讓他在緊湊的工作行程中輕鬆渡過。近日才剛自內地巡唱回來的Alex透露因為觀眾反應熱烈，所以主辦商邀請他12月上海站再度encore演唱。

Alex趁weekend與兒子A J一起同行澳門演出，年紀小小的他十分醒目，照顧爸爸左右，心感安慰的Alex也說：「 AJ好幫得手，非常專業又拍片、又影相、打燈兼按摩，我多了一位很貼心的私人助理。」

這陣子Alex跟風雨特別有緣；上星期才剛剛自無錫、上海工作回來；形容此行有驚無險。他說︰「我在無錫準備開show時，剛好遇上摩羯颱風；同時間舉行的其他演唱會全部取消，惟獨我的個唱，主辦商堅持無懼風雨繼續進行，本來以為觀眾因風雨未能到場，怎料演唱會卻很熱鬧，幾乎座無虛席，可能因其他演唱會取消，觀眾都來了我這裏吧！哈哈。」在颱風下舉行演唱會，最令Alex感動是觀眾的熱情，整晚的演唱會也很安全和順利下完成。

無錫之行翌日，Alex繼續前行到上海出席fans聚會；因為天氣受颱風影響，所以行程延遲了個多小時才到達目的地；但fans仍耐心等候他出現，他很欣慰的說：「這班fans真的與我風雨同路，即使冒着風雨仍繼續為我守候，真的很感動！所以12月約定大家再次在上海站開show。