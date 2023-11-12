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娛樂
2023-11-12 18:45:47

杜德偉開騷撞正結婚周年紀念 Alex出盡百寶冧老婆

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杜德偉上海開騷，氣氛甚好。

杜德偉昨晚（11日）於上海舉行「杜德偉 Get Up起來世界巡迴演唱會－上海站」，Alex回到母親張露的故鄉，作為內地巡演的序幕，而他亦無負歌迷期望，全晚載歌載舞，現場氣氛高漲。這晚演出亦有另一層意義，11月11日正是Alex跟太太的第11個結緍周年紀念，Alex借機會在台上示愛，整個場館瀰漫浪漫氣氛。

Alex全晚施展渾身解數，甫開場就以上海話跟歌迷打招呼，亦即席清唱一小段母親「中國歌后」張露的首本名曲《給我一個吻》，令歌迷都非常驚喜。演唱會當然不少得Alex拿手的勁歌熱舞，連唱多首經典快歌。唱至《鍾愛一生》時候，台上發生小意外，因技術故障Alex耳機突然失靈，他馬上叫停亦重新調整，非常專業再重唱一次，全場觀眾更一齊大合唱這首經典歌曲。

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杜德偉演出時，耳機一度失靈。

當獻唱《情人》之前，Alex就藉著第11個結婚周年紀念日，向太太示愛，但卻先抱歉的說：「是的，今天是我的結婚週年紀念。但老婆對不起，我真的沒有買禮物！相信我，我老婆是絕對不會怪我的，我很幸運，娶到那麼好的女人。」說罷再來一個深情告白，非常浪漫：「儘管有時候日子一久就會習慣了對方的好，沒有去多想，但我工作完回家一打開門，聞到飯菜香，看到老婆在教兒子做功課，我就會突然之間感到無比幸福，就是如此平、如此簡單，情人變成了眼前的賢妻良母，謝謝你！」

杜德偉不忘借機向太太表示愛意。

演唱會順利舉行，尤其來到上海為內地巡唱揭開序幕，Alex感恩的說：「其實上海同我好有淵源，我媽咪係上海人，所以上海應該算係我半個屋企嚟㗎，同埋記得喺88年嘅時候，第一張喺內地嘅專輯，封面就係喺上海拍攝，所以今次首站係上海，其實對我嚟講係有一個特別嘅意義啊。」

是夜在台上大晒恩愛的Alex，原來很有心思的在演出前一晚已經跟太太慶祝，「噚晚就偷偷揾咗我喺上海嘅屋企人，幫我買咗一紮好靚嘅花，跟住就自己寫咗張卡﹐偷偷擺咗紮花度，跟住喺老婆回飯店房之前，我就擺咗佢張床側邊，叫做意思意思，大家開心咁樣啦。」

 

杜德偉到上海開騷前，特別請教練操體能。

Alex 與太太合照。

完騷後更有逾百歌迷在慶功宴樓下等待偶像，相當疼粉的Alex主動跟歌迷合照，他又透露內地巡唱會繼續進行，接下來會到荊門、成都、衢州、廣州等，一直會舉行到明年，至於香港歌迷，Alex就話大家要耐心等候：「其實每年都入緊紙申請紅館，我諗係因為疫情兩年，太多演唱會停咗所以要排隊，而家排緊㗎喇，我都希望可以快啲呀。」

 

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Alex 與粉絲慶功宴門外大合照。

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