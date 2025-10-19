杜德偉開騷林志穎專程來港做嘉賓 63歲跳到甩褲依然有型

杜德偉(Alex)一連兩場演唱會《GETUP 世界巡迴演唱會 - 香港站》於昨日（18日）開幕，邱淑貞、鍾鎮濤夫婦、梁家輝夫婦、曾志偉、容祖兒、余安安、上山詩鈉、MIRROR的陳瑞輝（Frankie）、RubberBand的6號與太太、李佳、羅啟豪、顏志恒和杜德偉的太太偕兒子等都有出席。

適逢Alex入行40年，他挑選了自己不同時期的歌曲，當中近一半是快歌。他以《黑日》、《Believe》及《愛你愛得不尋常》為演出揭開序幕。唱畢之後，Alex表示要親吻舞台，並稱能在香港開騷意義非凡，因此內容跟過去的巡迴有不同，跟大家見面非常開心。

杜德偉的舞台利用了不少升降台，並加入不少煙花效果。他更在大銀幕播出昔日獲獎及參加新秀的時段，形成今時今日的Alex跟初出道的自己一齊合唱的畫面，非常有心思。

來到嘉賓環節，與杜德偉相識多年的「小旋風」林志穎驚喜現身，二人更一起合唱《不是每個戀曲都有美好回憶》。林志穎出場時，全場high爆，觀眾更一齊起身跟住唱。 杜德偉笑今次開騷請嘉賓時，僅得林志穎第一時間答應，很感謝對方專程飛來香港。他又提到1993年林志穎來港開騷，自己入場時，發現全場都是女fans，自己頓時變大叔。林志穎透露當年自己得18歲，加上粉絲都比他年輕，因此來到香港學的第一句廣東話就是︰「快啲返屋企！」林志穎完成嘉賓任務，便返回台下繼續欣賞 Alex演出。

杜德偉換上一身像太空人的裝束，與一眾dancer又唱又跳，但他的褲子邊跳邊滑下，他隨即拉實褲頭，而兩名女dancer見狀立即為他整理。在女dancers為他整緊褲頭時，Alex望住台上的攝影師繼續唱歌，未有因為褲子滑落問題影響。

其後Alex除掉上身外套大唱《脫掉》，露出see through短袖歌衫，此時台下觀眾再次high爆起身跟住唱，就連曾志偉、鍾鎮濤等也起身跟住跳，梁家輝更投入得拿高自己的衣服。最後，Alex脫去褲子，台上的dancers亦跟住脫去上衣，為個唱氣氛推至高峰。

杜德偉演唱會花絮：