杜德偉開騷黃子華吳建豪齊捧場 爆料《風林火山》恐怖戲份被刪盼可重見天日(有片)

杜德偉(Alex)演唱會《GETUP 世界巡迴演唱會 - 香港站》昨日(19日)舉行尾場，向來緣極佳的Alex獲不少圈中好友捧場，包括黃子華與好友羅金榮、《點解咁好笑》的林敏驄、呂方一家三口、哥哥杜德智、特地從台灣來港的吳建豪與媽媽和黃義達、李思林(李玟二姐)與媽媽、草蜢三子、Gin Lee和肥仔@ERROR等，星光熠熠。Alex兒子更主動走向藝人嘉賓席握手招待，猶如親善大使。

爆肥仔@ERROR除衫 Alex完騷接受訪問，他表示能夠返回香港主場演出，感受特別大，尤其現場看到很多愛錫自己的親朋好友，更是感觸良多，多次眼泛淚光。兩場演唱會都有台灣藝人專程來港捧場，頭場有林志穎擔任嘉賓，尾場則有吳建豪和黃義達入場睇騷，他笑言，「今日唔似演唱會，似舊生聚會！」Alex在兩晚演唱會唱《脫掉》時，穿透視上衣，唱完中段更玩「脫褲」，撕走外面的長褲，僅穿短褲，全場high爆，頭場有梁家輝拉高衣服，尾場Alex邊唱邊叫台下的黃子華、草蜢脫掉，子華與呂方的女兒都手舞足蹈，非常投入，他形容這是行為藝術，更爆料說：「ERROR個肥仔話自己跳到衫都剝埋！」

哽咽憶亡父 與兒子合唱 在嘉賓環節，Alex憶起與亡父親相處點滴，其父親是菲律賓籍樂隊領班兼鼓手杜奧利(Ollie Delfino)，每次Alex開演唱會都是座上客，當鏡頭影到父親時，父親總會微笑揮手，他哽咽道，「我同Daddy感情非常之好，但當佢離開嘅時候我好難過，好似個小朋友忽然間daddy唔知去咗，當時有個家族長輩安慰我：『你唔好難過，雖然你daddy依家離咗，但將來會一點一滴返番嚟你身上，到時你就會變成你daddy，呢句話一直記喺我心入面。其實好多人見到佢都會同佢講Alex daddy，最近一次我見到個仔同學嘅父母，佢哋叫我AJ daddy，我忽然明白晒。」 接著Alex的8歲兒子從中間升上舞台《What a wonderful world》，唱至中途Alex加入合唱，背景屏幕展示Alex亡父的照片，「三代同台」的畫面，非常溫馨。唱畢，AJ自我介紹，Alex表示現場有很多AJ的同學及父母捧場，半說笑指可以拉低年齡層，AJ更獲獻花和送禮，今次你人生第一個紅館參與唱歌嘅演唱會，跟住你就要暫別樂壇，返去讀書，依家返屋企做功課(AJ：做晒啦)咁叻，咁入後台食嘢。」



讚兒子人緣好 猶如親善大使 Alex受訪是大讚囝囝勇敢又有幽默感，而且人緣非常好：「佢啲好朋友、校長、老師嚟晒，希望佢有一個好難忘嘅晚上，最緊要畀到自信佢。」他又指AJ性格似自己，「唔會主動爭取，隨緣，但嚟到就做到最好。」他大爆兒子全無怯場，「佢一到紅館已經好話要上台rehearsal。」談到呂方的女兒在台下睇show非常high，他表示兩家人相熟，經常相約一起食飯，問到可會對「親家」時，Alex代兒子答：「No Thanks」他笑言兒子年紀還小，仍處於抗拒女生的階段，兩父子甚少談這方面話題，但他自爆亦有留意AJ身邊的女性朋友。他在台上多謝太太外柔內剛經常鞭策自己，不介意被太太食住，訪問時他再次多謝老婆，勞力勞力為他打點一切，笑談兩夫婦「互食」的相處之道：「都結咗婚咯，佢咪食住我囉，我鍾意又食佢！」

Alex雖然早前忙於籌備演唱會，但也仍有抽空看自己參演的《風林火山》，並爆料指有重要戲份被刪走：「係場好緊要嘅戲，我好喜歡，Juno都鍾意，希望出長版。」他劇透這場戲是他被政府用軍機押返香港：「我喺機上做咗啲好恐怖嘅嘢，令到人知道呢個人可以用最少嘅嘢，令最多人受傷害，冇咗呢part令角色少咗力量。」

杜德偉演唱會尾場花絮：