杜德偉開騷｜歌迷睇騷托工作人員索簽名後失蹤 Alex派老婆親自處理

杜德偉(Alex)一連兩場《GETUP 世界巡迴演唱會 - 香港站》演唱會圓滿結束，然而個唱發生了一段小插曲。有歌迷在網上留言說︰「去了看杜德偉演唱會，諗住帶隻黑膠封套畀杜德偉簽名，有個女性嘅 crew 話會幫手拎嘢畀杜德偉簽名，畀佢拎咗之後，我由昨日（20日）下晝4點幾等到午夜12點幾，我打電話問返嗰個crew 攞返個封套佢就cut 我線，最後當然拎唔返！」Alex知道事件之後，立即找太太幫手跟進。

該名歌迷失去封套後，大感難過，他說︰「佢係拎咗入會場之後call 過我1次，話要等佢完場先搵返佢拎，最後我WhatsApp 同call 佢都冇人回，所以先去threads 申訴。」、「鬼叫自己傻仔信錯人，以後都唔會假手於人，自己搞掂算啦。 」他更打算到二手市場買過便算數。

Alex得知後，留言說︰「Hello！我係杜德偉本人，首先多謝你支持先。睇到你個post我已經立刻派咗我最信任嘅杜太親自處理呢件事，佢已經幫你搵返隻封套喇。」杜德偉還說，已經交帶得力助手幫對方取回封套，更體貼地問樂迷：「我會喺上面簽名，再附送埋我最新嘅『Get up』專輯連簽名，希望你開心返啦！想問吓個簽名使唔使To邊個呀？」該名歌迷獲到本尊回覆受寵若驚，「呢樣嘢真係冇諗過，本來諗住但求攞返自己啲嘢就算。 」、「遇到本人親自處理真係難過中六合彩頭獎」。