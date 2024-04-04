杜拜王子帶挈白花油王子唱歌片翻hit 吳尊曾被認錯做汶萊王子

杜拜王子阿里(Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum)被揭曾以歌手身份出道，而且更在菲律賓大受歡迎。杜拜王子唱歌的片段在網上隨即瘋傳，更獲不少人大讚是「中東好聲音」。隨即連帶有「白花油王子」之稱的顏福偉唱歌影片，亦在網上翻hit。

顏福偉非常熱愛音樂，更曾多次自資出碟。自2004年起，白花油的廣告歌都是由他負責主唱，其中一首《愛多八十年》更成功打入《勁歌金曲》勁歌金榜，引來勁大迴響。顏福偉其後舉行《有福同享顏福偉愛多80年講唱會》，當晚全場三百個座位爆滿，觀眾反應熱烈。不過，近年顏福偉已經少了出歌，最後一次他更新其頻道已經是2021年，當時他唱的是英文歌《Woman in Love》。

吳尊被誤認為汶萊王子

顏福偉有「白花油王子」之稱，李龍基及尹光亦有「酒廊王子」、「廟街王子」外號，但數到最大誤會非吳尊莫屬。來自汶萊的吳尊初出道時，因為靚仔的外形加上又是當地名望家族，與王室關係又密切，因此被外界稱他為「汶萊王子」。

當時不少網民信以為真，雖然吳尊之後有解釋他並非王子，但他的家底及帥氣的外形跟大家心中的王子形象完全吻合，時至今日仍有不少人稱他為「汶萊王子」。今年初，吳尊回家鄉過新年，汶萊王妃也到吳尊家拜年，令「汶萊王子」之名再引起討論。