杜汶澤再有新搞作 組元宇宙女團包送韓國受訓

杜汶澤策劃的NFT項目「喱DAO」有新搞作，日前他宣布全球公開招募成員，盼望7月由「蛙友」（即阿澤的NFT 持有人）選出4名成員並送往韓國訓練成軍。他現向全球港人參加，誓要組一隊made in Hong Kong 的女團，企劃貫徹去中心，無大台的方式，100%由蛙友投票選出4位最終人選，他們將被送到韓國集訓。
他指今次破天荒和韓國娛樂公司合作，由訓練到創作全部經韓國幕後班底主理，請來親手捧紅韓團 4 minute及 Beast的韓國娛樂界「猛人」朴忠旻負責監製，加上B.A.P. 主音大賢負責排舞和訓練，更加會起用韓國導演拍MV，可謂「香港原材料、韓國加工、面向全世界」！
搞埋網店供蛙友不同體驗
杜汶澤透露比起選秀比賽，更著重成軍後的發展及活動，因為女團經投票組成已有人氣擔保，其定位為元宇宙女子組合，笑稱將直接取名「Metaverse」，孰真孰假到時自有分曉，預期7月就可以一睹各參賽者風采。
「喱DAO」亦將開設「大笪地」網店，劃於今年第二季開幕，以各種餐飲體驗打頭陣，與數間香港小店如聯乘，上架一系列精選美食。蛙友只需在「大笪地」購買飲食券，就可到實體商店換領餐飲體驗。網店亦將繼續和更多香港及台灣的小店合作令產品選擇更多元化。「喱DAO大笪地」基本運作就如一般網店，但特別之處是其唯一支付途徑只有$LATE Token，即「喱DAO」同步首次發行的功能性跨鏈代幣，除了可以用來消費購物及參與活動，日後更可就不同項目發展及活動投票，如選女團成員、電影拍攝等等。