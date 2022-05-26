杜汶澤再有新搞作 組元宇宙女團包送韓國受訓

杜汶澤策劃的NFT項目「喱DAO」有新搞作，日前他宣布全球公開招募成員，盼望7月由「蛙友」（即阿澤的NFT 持有人）選出4名成員並送往韓國訓練成軍。他現向全球港人參加，誓要組一隊made in Hong Kong 的女團，企劃貫徹去中心，無大台的方式，100%由蛙友投票選出4位最終人選，他們將被送到韓國集訓。

他指今次破天荒和韓國娛樂公司合作，由訓練到創作全部經韓國幕後班底主理，請來親手捧紅韓團 4 minute及 Beast的韓國娛樂界「猛人」朴忠旻負責監製，加上B.A.P. 主音大賢負責排舞和訓練，更加會起用韓國導演拍MV，可謂「香港原材料、韓國加工、面向全世界」！