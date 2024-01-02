杜汶澤建議姜濤放長假減肥 有感而發撰文：謝霆鋒細個嗰陣仲癲過龍心

MIRROR成員姜濤在昨晚2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)上再奪大獎，憑《濤》一曲贏得「我最喜愛的歌曲」，今次已是他連續第四年贏得該殊榮，超越歌神張學友創下的叱咤紀錄。 對於姜濤近年外型發福，日前登上美國網站「TC Candler」公有的「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces 2023）季軍，成為「亞洲第一」卻引來反對派激烈批評，杜汶澤今日透過Facebook有感而發，撰長文建議姜濤應該放長假減肥及給自己一個沉澱機會。

杜汶澤懷疑姜濤「 壓力肥」 杜汶澤稱：「我想講吓姜濤。我當然知道佢啲fans好保護佢，所以任何人攻擊佢都會干犯鏡安法，一世被追捕，我老嘞！只係想安享晚年，所以會好小心講。我覺得佢應該放假。一年？至少半年。做乜？無呀，減下肥，打下波，去外國生活下，唔上跳舞堂唔學唱歌，可以學下其他嘢吖咁後生。」他自言沒有資格笑人肥，因為他自己都「肥到隻豬咁」，但就認為偶像不應該肥，他說：「我覺得佢呢種肥可能係『壓力肥』，所以我關心嘅係佢嘅心理。係呀，我好多事咖！大家都係人，如果唔係太蝕底嘅，我多數都會關心吓。」杜汶澤透露好多年前曾在電視台後台見過姜濤，大讚對方是個好有禮貌的小朋友、好可愛，可惜現在已見不到他昔日笑容。