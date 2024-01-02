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娛樂
2024-01-02 14:30:16

杜汶澤建議姜濤放長假減肥 有感而發撰文：謝霆鋒細個嗰陣仲癲過龍心

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姜濤憑《濤》贏得「我最喜愛的歌曲」，連續第四年贏得該殊榮超越張學友的叱咤紀錄。

姜濤憑《濤》贏得「我最喜愛的歌曲」，連續第四年贏得該殊榮超越張學友的叱咤紀錄。

MIRROR成員姜濤在昨晚2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)上再奪大獎，憑《濤》一曲贏得「我最喜愛的歌曲」，今次已是他連續第四年贏得該殊榮，超越歌神張學友創下的叱咤紀錄。

對於姜濤近年外型發福，日前登上美國網站「TC Candler」公有的「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces 2023）季軍，成為「亞洲第一」卻引來反對派激烈批評，杜汶澤今日透過Facebook有感而發，撰長文建議姜濤應該放長假減肥及給自己一個沉澱機會。

杜汶澤指任何人攻擊姜濤都犯鏡安法，一世被追捕。 杜汶澤撰長文建議姜濤應該放長假及減肥，給自己一個沉澱機會。 姜濤再次唱出《濤》。 姜濤再次唱出《濤》。 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，MIRROR大熱奪「我最喜愛的組合」 。（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，MIRROR大熱奪「我最喜愛的組合」 。（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，MIRROR大熱奪「我最喜愛的組合」 。（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，MIRROR大熱奪「我最喜愛的組合」 。（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，MIRROR大熱奪「我最喜愛的組合」 。（資料圖片）

杜汶澤懷疑姜濤「壓力肥」

杜汶澤稱我想講吓姜濤。我當然知道佢啲fans好保護佢，所以任何人攻擊佢都會干犯鏡安法，一世被追捕，我老嘞！只係想安享晚年，所以會好小心講。我覺得佢應該放假。一年？至少半年。做乜？無呀，減下肥，打下波，去外國生活下，唔上跳舞堂唔學唱歌，可以學下其他嘢吖咁後生。」他自言沒有資格笑人肥，因為他自己都「肥到隻豬咁」，但就認為偶像不應該肥，他說：「我覺得佢呢種肥可能係『壓力肥』，所以我關心嘅係佢嘅心理。係呀，我好多事咖！大家都係人，如果唔係太蝕底嘅，我多數都會關心吓。」杜汶澤透露好多年前曾在電視台後台見過姜濤，大讚對方是個好有禮貌的小朋友、好可愛，可惜現在已見不到他昔日笑容。

劉德華成日着條吊腳褲鬼咁核突

杜汶澤續說：「其實每個偶像一紅就會好大壓力，呢個係定律。好似以前謝霆鋒細個嗰陣仲癲過龍心啦！撞到啲車爛X晒，人就係咁㗎啦，唔適應吖嘛！陳冠希咪又係咁，亂Ｘ河馬，而家同個女幾溫馨呀。」又認為行內人10個有9個都唔會講真話，他舉例稱：「夥計就更加唔會出聲啦，好似劉德華咁，成日着條吊腳褲鬼咁核突，圍住佢嗰啲擦鞋仔個個都話靚呀靚呀，咁佢咪信囉！邊個夠膽講真說話㗎？死咗啦。」談回姜濤，他覺得對方的同事一定有讚他已經瘦了好多，並稱：「細侄你記住，邊個咁同你講邊個就係害Ｘ你嗰個。」杜汶澤奉勸大家若錫姜濤應該給予他時間休息，讓他有機會沉澱、放鬆的空間，將來可以走得更遠。

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