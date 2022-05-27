杜汶澤打造韓風女團 21歲Hazelle報名爭出線

由杜汶澤推出的「喱DAO」，正在逐步實現一個真正去中心化的消閒娛樂王國，為大家帶來一個永久聚腳地，可以盡情互動，完全不受地域界限影響。而頭炮就係籌辦國際化女團。早前「喱騷」官方平台釋出「喱DAO招募女團企劃」宣傳片，招募對象是全球15至26歲香港女生，杜汶澤提到，今次是破天荒跟韓國娛樂公司合作，為女團成員提供韓國當地地獄式習訓，由唱歌跳舞訓練到歌曲創作，班底全部由韓國一手包辦。
「喱DAO」這次這個重磅級企劃，特別邀請到親手捧紅韓國女團4minute及BEAST的朴忠旻負責監製，B.A.P男團成員鄭大賢負責排舞和訓練，更會起用韓國導演負責MV拍攝。B.A.P於2012年憑《WARRIOR》出道，當時其強烈的音樂風格與形象，成功於韓國樂壇佔一席位，其後多首作品亦於韓國音樂節目上成功取得多個第一位。2019年主唱大賢正式簽約予STX Lionheart Entertainment作獨立發展，有著最強主音與豐富舞台經驗的大賢，到底如何為「喱DAO」打造女團，大家真的要拭目以待。
有留意K-pop的都會知道，一個團體出道前，每個成員平均至少花三四年時間培訓，最長甚至由小學開始做練習生，足足練習十年才有機會成功出道！「喱Dao」今次破天荒招募女團成員，杜汶澤揚言機會就在眼前，只要你肯搏，走出第一步，隨時成為下一個亞洲天團成員。8月份，「喱DAO」將會送四位「被選中」的女生到韓國接受特訓，出道成為女團！杜汶澤早前於英國拍攝期間，遇到一位頗有潛質的女生Hazelle，於是力邀對方拍片報名，影片今日於「喱騷」官方平台釋出，片段中樣子甜美的Hazelle為香港人，現年21歲，現身居英國，Hazelle表示自小已熱愛K-pop，而唯一令她堅持的興趣就是跳舞，影片中亦有多段Hazelle露小蠻腰練舞片段，自言本身性格佛系的Hazelle，如今學會主動爭取機會，為夢想踏出第一步，至於她會否成為最後贏家，決定權就交到「嘩嘩蛙NFT」持有者手上。
「喱DAO」現正招募全球15至26歲香港女生，打造國際化女團，附合資格的參賽者，需要拍攝拍一條不多於5分鐘的影片，內容需包括自我介紹、跳舞片段、唱歌示範，於6月30日或之前填寫報名表格及上載影片，即可參加。影片日後將會公開於「喱DAO」或其他喱騷官方平台，只要你是「嘩嘩蛙NFT」持有人，就有權投出心目中最適合加入女團的人選。