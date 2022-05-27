杜汶澤打造韓風女團 21歲Hazelle報名爭出線

由杜汶澤推出的「喱DAO」，正在逐步實現一個真正去中心化的消閒娛樂王國，為大家帶來一個永久聚腳地，可以盡情互動，完全不受地域界限影響。而頭炮就係籌辦國際化女團。早前「喱騷」官方平台釋出「喱DAO招募女團企劃」宣傳片，招募對象是全球15至26歲香港女生，杜汶澤提到，今次是破天荒跟韓國娛樂公司合作，為女團成員提供韓國當地地獄式習訓，由唱歌跳舞訓練到歌曲創作，班底全部由韓國一手包辦。

「喱DAO」這次這個重磅級企劃，特別邀請到親手捧紅韓國女團4minute及BEAST的朴忠旻負責監製，B.A.P男團成員鄭大賢負責排舞和訓練，更會起用韓國導演負責MV拍攝。B.A.P於2012年憑《WARRIOR》出道，當時其強烈的音樂風格與形象，成功於韓國樂壇佔一席位，其後多首作品亦於韓國音樂節目上成功取得多個第一位。2019年主唱大賢正式簽約予STX Lionheart Entertainment作獨立發展，有著最強主音與豐富舞台經驗的大賢，到底如何為「喱DAO」打造女團，大家真的要拭目以待。