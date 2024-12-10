杜汶澤指衞詩雅破了魔咒 爆有導演當年最怕電影有英皇味

定居台灣的杜汶澤，今日在Facebook發文，指《破．地獄》破票房紀錄沒有令他很興奮，反而衞詩雅在戲裡的演出「更讓人覺得，陽光燦爛。」令他刮目相看。 杜汶澤指當年我事業走下坡，多得楊受成吸納，成為英皇娛樂旗下藝人，才免卻過沒錢交租的日子。他稱楊受成更扶助他成立電影製作公司，目標3,000萬拍攝6部低成本製作本土作品，「我為英皇製作過多部本土電影，每次煞科宴上看見大家開心吃飯，都會偷偷落淚……誰要看着自己從事的工業被淘汰，為了自己的利益和其他人的飯碗，我每次都竭盡所能。」

雖然杜汶澤每次開戲，都要採用英皇藝人，但他從來都不覺得這是個問題，甚至乎會為英皇「客製」，如《前度》、《Diva》及致最賺錢的《雛妓》，是專為英皇藝人製作，他說：「一些同業，不太認同這種做法。我真的聽過有導演說，他不想他的電影『太過英皇』，笑死，我想問，你去問楊受成要錢，然後你的電影拍出來不太英皇，難道應該很寰亞嗎？想得美。」

他又寫道，監製《前度》時，衛詩雅飾演第二女主角，導演喜歡她更甚於第一女主角，「因為衛詩雅很努力，很用心。我從來都不懷疑她的努力，但當時我覺得她的努力和用心有點白費……她在浪費自己時間，她不會成功的，太普通了這個女孩。」

在戲院看着衛詩雅的杜汶澤稱，被她的演出感動落淚，「我看到一個真實的人，而不是一個精湛的演出，雖然角色的難度不是極高，但我可以引用黑白大廚安成宰一句，完成度100%！年月把擁有變做失去，但同時亦為人生帶來很多意想不到的收穫，他的演出成功代表了一個永恆的事實——不要小看任何人。」 他最後補充：「人間不只有很多地獄，還有很多魔咒，你都破了。衞詩雅，你好嘢！」